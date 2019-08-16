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16августа
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сегодня, 18:30 0

Белогорским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут из городского бюджета

Белогорским предпринимателям, пострадавшим от наводнения, помогут из городского бюджета
Фото: Амур.инфо

По решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, белогорским предпринимателям, чей бизнес попал в зону ЧС из-за разлива Томи, будет оказана помощь из городского бюджета. Решение принято в связи с тем, что субъекты малого предпринимательства Белогорска не попали в число получателей региональной поддержки: помощь за счет средств областного бюджета будет оказываться только предпринимателям Мазановского и Селемджинского районов.

Оказать материальную поддержку в размере чуть более 70 тысяч рублей, в связи с порчей имущества торгового киоска поселка Остров Старица и кафе «Причал», находящегося на левобережье реки Томь, удалось за счет экономии средств при организации экономическим блоком администрации Белогорска централизованного закупа картофеля для пострадавших от наводнения. Как рассказали в отделе экономики и инвестиций, с поставщиком из Бурейского района достигнута договоренность о поставке сельхозпродукции по цене, ниже заложенной в бюджете, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

Ранее сообщалось, что в связи с введением в Белогорске режима чрезвычайной ситуации в результате наводнения, главой города было принято решение о компенсации потерянного урожая пострадавшим от наводнения, имеющим придомовой или дачный участок, в виде 10 тысяч рублей и бесплатной выдачи овощей.

Экономический блок уже рассчитал потребность. Планируется, что в середине сентября в Белогорске начнется раздача 44 тонн картофеля, 8,8 тонны капусты, 6,6 тонны свеклы и 4,4 тонны моркови. Выдача овощей будет организована из расчета на одно домовладение или дачный участок в объеме: картофель – 100 килограммов, капуста – 20 килограммов, свекла – 15 килограммов, морковь – 10 килограммов.

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#администрация Белогорска #Белогорск #наводнение

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