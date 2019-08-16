День Арбуза, чаепитие в музее самоваров и экскурсия в аптечном музее: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске отметят День флага и День Арбуза. Также всех желающих приглашают на чаепитие в музей самоваров Игоря Павлова. Кроме того, благовещенцы и гости города смогут побывать в музее одной из аптек. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти субботу и воскресенье.

Суббота, 17 августа

Дом ремесел в 10:15 приглашает на мастер-класс по народной кукле. А в 12:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетения.

17 августа стартует второй этап фестиваля «Семейная кадриль на Амуре», организованный благовещенской городской «Ассоциацией пожилых людей». Второй год областной центр принимает у себя команды из Амурской области и города Хэйхэ. На стадионе «Амур» соберутся представителм 24 городов и районов Амурской области и две команды из Китая. Танцоры представят на суд зрителей и жюри свой произвольный танец. Начало фестиваля в 11:00.

Фермерская ярмарка «Самбери» приглашает всех желающих на день арбуза. В течение дня горожан ждут конкурсы, викторины, подарки, дегустации, много арбузов и не только. Время проведения: с 9:00 до 21:00.

В Городском парке культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу. Начало в 17:00.

В музее самоваров Игоря Павлова (Пионерская, 65) пройдет чаепитие в русских традициях. Гостей в неделю между Медовым и Яблочным Спасом будут угощать разными сортами амурского меда, имбирно-медовым сбитнем, мятным, таежным и ягодным чаями, и развлекать театрализованной экскурсией. Продолжительность мероприятия – 50 минут. Экскурсии проводятся в 15:00. Ввиду небольшой вместимости музея необходима предварительная запись по телефону 50-13-40.

С 18:00 на набережной у Триумфальной арки Дом ремесел уже традиционно представит «Аллею мастеров», где горожане смогут посмотреть, а также приобрести декоративные аксессуары и сувениры. В это же время состоится выступление вокального ансамбля «Карамелька». Впервые представители клуба аргентинского танго выступят с несколькими танцевальными импровизациями на ротонде в 19:00. У ротонды с 18:00 ребята студии «ABC» выступят с современными танцами.

В 19:00 на площади ОКЦ состоится мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!».

Воскресенье, 18 августа

В Доме ремесел проведут мастер-класс в технике бисероплетения. Начало в 14:15.

В 15:00 состоится экскурсия в музее истории аптечного дела Амурской области ОАО «Амурфармация» (улица Пионерская, 33). В музее представлены уникальные предметы, документы и фотографии, рассказывающие о первых аптеках Благовещенска.

В парке Дружбы в 17:00 состоится праздничная концертная программа, посвященная Дню флага России.

В районе Триумфальной арки с 18:00 Центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор» проведёт Молодёжный Арбат. Участников площадки ждёт увлекательная программа: талантливый начинающий музыкант Сергей Макаров исполнит песни популярных исполнителей и композиции собственного сочинения; студия танца «Чикаго» порадует зрителей своими зажигательными танцами; гости и жители города смогут принять участие в зумба-тренировке от Русланы Ковальчук, а также для зрителей будет организованно огненное шоу от театра огня «Одержимые».