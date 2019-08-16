Определен подрядчик новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска

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Комиссия Федеральной антимонопольной службы согласовала АО «Гидроэлектромонтаж» в качестве единственного поставщика на выполнение строительно-монтажных работ в аэропорту Благовещенска. Компания займется строительством новой взлетно-посадочной полосы.

Проект по строительству объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Государственным заказчиком является Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчиком-застройщиком – ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».

«По результатам проведенных конкурсных процедур, которые были признаны несостоявшимися, ФГУП АГА обратилось в ФАС России за согласованием на заключение контракта с единственным потенциальным поставщиком услуг на реконструкцию аэропорта в лице АО "Гидроэлектромонтаж". На основании положительного решения ФАС заказчик заключил контракт с подрядчиком», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александр Зеленин.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, вопрос строительства новой взлетно-посадочной полосы и реконструкции аэропортового комплекса находится на непосредственном контроле губернатора региона.

В ближайшие дни на правительственной площадке запланирована встреча представителей заказчика, подрядчика и руководства аэропорта. В ходе нее участники обсудят первоочередные задачи, определят сроки основных этапов выполнения мероприятий.

«Строительство новой полосы, отвечающей современным требованиям, решит проблему доступности и качества авиаперевозок в регионе, позволит обеспечивать высокий уровень безопасности и регулярности полетов, круглогодично и в любых погодных условиях. У аэропорта появится возможность круглосуточного приема и выпуска современных воздушных судов, без ограничений по взлетной массе и интенсивности полетов.

Конечно, необходимо было приступать к строительству раньше, было проведено несколько конкурсов и запросов предложений, но, к сожалению, по квалификационным требованиям заявившиеся компании к конкурсу не были допущены или не было заявок. Нам крайне необходимо было определение подрядчика в этом году, чтобы не упустить сроки строительства. Теперь важно активно взаимодействовать с подрядчиком, оказывать содействие, чтобы в 2020 году мы приступили к основным видам работ», – отметил глава Амурской области Василий Орлов.

Действующая полоса имеет длину в 2 800 метров. Активное обновление авиаперевозчиками парка воздушных судов, рост объемов пассажирских и грузовых перевозок, состояние полосы определили необходимость строительства в аэропорту новой взлетно-посадочной полосы – для приема всех типов воздушных судов.

Проектом строительства новой ВПП предусматриваются: новая ВПП-2 длиной 3 000 метров, реконструкция и расширение перрона, замена светосигнального оборудования аэродрома, строительство аварийно-спасательной станции, строительство ограждения аэродрома с устройством инженерно-технических средств охраны, замена оборудования метеообеспечения полетов.

В пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области ИА «Амур.инфо» добавили, что стоимость заключенного контракта составляет 4,3 миллиарда рублей.

Как сообщало Амур.инфо, ранее было проведено шесть тендеров, чтобы определить подрядчика реконструкции аэропорта, но все они не имели результата.