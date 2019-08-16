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сегодня, 18:13 0

Уволенный директор Тындинской гимназии не смогла восстановиться в должности через суд

В пятницу, 16 августа, состоялось заседание Амурского областного суда по вопросу восстановления в должности директора тындинской гимназии № 2 Людмилы Фирсовой. После увольнения без объяснения причин она обратилась в районный суд, но тот встал на сторону администрации. И вот суд апелляционной инстанции оставил это решение в силе.

«Сегодня, 16 августа, вступило в силу решение Тындинского районного суда об отказе в удовлетворении требований Фирсовой Людмилы Ильиничны о восстановлении на работе. То есть, в суде первой и второй инстанции подтвердили законность действий администрации. Руководитель была уволена управлением образования по статье 278 части 2 Трудового кодекса "Увольнение руководителя без объяснения причин". Я ее не увольняла, но мое мнение, что руководство было весьма неэффективным. Сегодня новый руководитель работает совершенно по-другому и радует результатами своего труда», – прокомментировала мэр Тынды Марина Михайлова.

Как сообщало Амур.инфо, в феврале текущего года тындинский паблик писал об одиночных пикетах горожан, недовольных увольнением нескольких руководителей предприятий, в том числе директора тындинской гимназии № 2 Людмилы Фирсовой.

Комментируя происходящее, глава города тогда говорила, что это не настоящие пикеты, а организованная фотосессия, поскольку люди, сделав фото с плакатами, сразу уходили.

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#суды

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