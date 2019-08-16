22 школа Благовещенска «похвасталась» современным оборудованием

Фото: фото администрации Благовещенска

В 22 школе Благовещенска готовятся к новому учебному году. К 1 сентября здесь получили современные интерактивные развивающие комплексы, электронные пособия, новейшие 3-D микроскопы и многое другое.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, все классные кабинеты в учебном заведении оборудованы все необходимым, начиная от пробирок и наглядного материала, заканчивая лабораторными комплексами. Учебные пособия отвечают всем требованиям и делают процесс обучения не только легким и комфортным, но и увлекательным. Кроме того, комплекты для подготовки детей к итоговой государственной аттестации по химии, биологии, физике и географии позволят значительно повысить уровень знаний.

На сегодняшний день в 22 школе полностью завершены строительно-монтажные работы. Территория благоустроена, у школы высажены деревья и кустарники, обустроены зона отдыха. В учебном заведении есть также физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны.

В школе установили технологическое оборудование для пищеблока, медицинского кабинета, актового зала, в классах уже поставили мебель. В специализированных кабинетах устанавливается компьютерное и интерактивное оборудование.

В старом корпусе заменили все окна и отремонтировали кровлю, завершается реставрация фасада. Новый корпус в этом году впервые примет учеников. Как сообщало Амур.инфо, строительство второго корпуса 22 школы началось в марте 2018 года. На реализацию проекта было выделено около 411 миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.