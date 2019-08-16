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16августа
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сегодня, 17:41 0

Источник: в Приамурье молодой мужчина получил травмы, упав с моста

Источник: в Приамурье молодой мужчина получил травмы, упав с моста
Фото: Амур.инфо

В Амурской области случилось происшествие на месте строительства моста. Как рассказал ИА «Амур.инфо» источник, молодой мужчина, являющийся работником строительной организации, упал с этого моста, получив травмы.

«Молодой парень облокотился на арматуру и сорвался. Предварительно, сломал позвоночник, точно – что сломал руку. Вызвали скорую помощь, она приехала быстро», – сообщил источник.

Он уточнил, что случай был 12-13 августа. Строящийся мост, о котором идет речь, – через Каникурганскую протоку, находится примерно в двух километрах от другого моста – трансграничного, через реку Амур.

Факт происшествия агентству подтвердил еще один источник в официальных органах.

Чтобы уточнить информацию, ИА «Амур.инфо» направило запрос в государственную инспекцию труда в Амурской области.

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#происшествия #строительство #транспорт

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