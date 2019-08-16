Дело главы амурского управления Росреестра передано в суд

Как сообщало Амур.инфо, в отношении начальника амурского управления Росреестра Сергея Чечевского возбуждены два уголовных дела по факту получения взятки в значительном размере. Они объединены в одно производство. 4 апреля его задержали по подозрению во взяточничестве на рабочем месте и поместили под стражу, где он пробудет до 5 сентября.

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 2 статья 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу представляемых взяткодателем лиц, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям».

По версии следствия, с октября по декабрь 2018 года обвиняемый, находясь в Благовещенске, дважды получал взятки через посредников от руководителя агентства недвижимости взятки. Первый раз – 70 тысяч рублей, второй раз – 100 тысяч рублей. «Взамен чиновник обещал оказать содействие по совершению регистрационных действий с объектами недвижимости, а именно поручил подчиненному ему специалисту-эксперту отдела государственной регистрации недвижимости поставить на государственный кадастровый учет объекты недвижимости и внести изменения в Единый государственный реестр недвижимости», – сообщает прокуратура Амурской области.

Расследование уголовного дела проведено отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Амурской области.

В пятницу, 16 августа, материалы дела направлены в Благовещенский городской суд. Кроме того, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с обвиняемого полученного незаконного вознаграждения в сумме 170 тысяч рублей.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанных преступлений суд может назначить наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от 30-кратной до 60-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.