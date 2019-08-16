Сделайте нам дорогу: жители Благовещенска «атакуют» мэрию

В редакцию Амур.инфо обратились жители дома № 80 по улице Шимановского. Жилой комплекс под названием «Престижный» расположен практически в центре города, но люди не в восторге от дороги в своем районе.

«Ситуация с дорогой уже достала! Мы живем здесь с 2013 года, и ничего не меняется!» – не скрывают свои эмоции жители дома. Люди купили квартиры в новостройке, однако добираться к ним приходится то по лужам, то по ямам, то в пыли. Участок улицы Шимановского между Красноармейской и Октябрьской незаасфальтирован. В дождь на дороге образуются лужи, в зной жители страдают от пыли.

Видео: Василий Татаров

«6 лет люди живут без дороги, только одни обещания слышат. Невозможно окно открыть, пыль стоит столбом! Особенно когда прогрейдеруют дорогу, машины начинают так носиться, пыль до 14 этажа. Машину поставишь – покрывается слоем пыли, окна откроешь – на подоконниках слой пыли!» – возмущается житель дома Василий Татаров.

Недовольство жильцов разделил и участник проекта «Карта убитых дорог» Общероссийского народного фронта Николай Мельков. В сентябре 2017 года он побывал на этом участке. «Как люди должны проезжать к новым домам? Они не должны ждать чуда, когда эту дорогу заасфальтируют. К домам должны быть нормальные подъезды. А эта улица находится в печально-аварийном состоянии», – высказался тогда активист ОНФ.

Несколько лет жители многоэтажек пытались добиться ремонта этого участка. Писали письма в различные инстанции. Ответы были противоречивыми. Например, председатель городской думы со ссылкой на разъяснения администрации написал, что «ремонт дорожного покрытия в районе указанных домов запланирован на 2020 год после окончания строительства дома № 82 по улице Шимановского». А занимавший в тот момент пост первого заместителя мэра Благовещенска Владимир Константинов прислал другое разъяснение. «На участке улицы Шимановского между Красноармейской и Октябрьской расположены гаражи, непосредственно примыкающие к проезжей части. В связи с чем в настоящий момент рассмотреть вопрос по изменению типа дорожного покрытия на данном участке не представляется возможным», – говорилось в ответе.

Жители домов предприняли еще одну попытку и обратились в генеральную прокуратуру. Тем более что дом № 82 на Шимановского построили в конце 2018 года, а к ремонту проблемного участка так и не приступили. Из генпрокуратуры обращение жильцов перенаправили в областной надзорный орган. Ответ снова удивил. «Вопрос ремонта дорожного покрытия на указанном участке с заменой грунтового покрытия на асфальтобетон администрацией города Благовещенска будет рассмотрен после окончания строительных работ», – значилось в ответе Амурской областной прокуратуры.

«При этом дом был сдан в 2018 году, то есть ответ прокуратуры пришел позже сдачи дома! Там свои правила делопроизводства и сроков. Но время-то идет, а дороги как не было, так и нет», – рассказывает Василий Татаров. Инициативные жители дома снова пошли в прокуратуру. И получили ответ в июле 2019 года.

«Выявленные нарушения не обеспечивают прав граждан на благоприятные условия проживания и допущены в связи с ненадлежащим исполнением работниками администрации города своих обязанностей. Прокурором города Благовещенска мэру города внесено представление об устранении нарушений законодательства. В случае непринятия мер по капитальному ремонту участка дороги по ул. Шимановского, в том числе по изменению типа покрытия, прокуратурой города будет рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд о понуждении администрации к совершению указанных действий», – говорится в ответе.

Однако, как выяснил корреспондент Амур.инфо, вносить в план ремонтов указанный участок в ближайшее время власти не планируют. В мэрии отвечают: чтобы изменить тип покрытия с гравийного на асфальтобетонное, необходимо соблюсти ряд условий. И в настоящий момент это не представляется возможным. Главное препятствие, следует из официального ответа, – гаражный массив возле дороги.

«Минимальная ширина проезжей части в двухполосном исполнении с обочинами и тротуарами должна составлять не менее 11,5 метра. Существующие габариты проезжей части не позволяют соблюсти данное требование, поскольку на участке расположен гаражный массив. То есть для того, чтобы изменить тип покрытия, необходимо снести гаражи. А этих гаражей более 70, и у каждого есть собственник. Процесс по выкупу этих гаражей будет достаточно долгим и затратным для городского бюджета. И только после того, как все гаражи будут выкуплены в муниципальную собственность, можно будет рассматривать вопрос об асфальтировании данного участка», – сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Также в ответе сказано, что необходимо предусмотреть и дополнительные 5,5 метра между гаражами и краем проезжей части для безопасного выезда автотранспорта. Что касается границ участков жилой застройки и проезда, то здесь никаких нарушений нет, поскольку застройщик построил многоквартирные дома в границах уже сформированного земельного участка, не выходя за красные линии, считают в мэрии.

Жители улицы не сдаются. И просят, чтобы на этом участке сделали дорогу хотя бы с односторонним движением. Ведь она, рассуждают люди, должна быть более узкой.

Однако специалисты разочаровывают – ширина проезжей части дороги с односторонним движением должна быть такой же, как и при реверсивном движении. На проезжей части все равно должно быть две полосы, а это как минимум 6 метров. Кстати, разрешенная скорость на проблемном участке – 60 километров в час. И чтобы ее снизить, предпосылок нет. Гравийная дорога основанием для ограничения скорости не является.

Между тем жители надеются на содействие прокуратуры, которая внесла главе Благовещенска представление об устранении нарушений законодательства. В решении своей проблемы люди намерены дойти даже до главы государства и пожаловаться президенту на дорогу под своими окнами. Пока же как один из вариантов временного решения проблемы некоторые жильцы предлагают и вовсе закрыть проезд на этом участке.