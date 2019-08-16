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16августа
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сегодня, 17:20 0

Фееричное празднование 130-летия Городского парка Благовещенска перенесли на неделю

Фееричное празднование 130-летия Городского парка Благовещенска перенесли на неделю
Фото: архив Амур.инфо

130-летие Благовещенского горпарка будут отмечать 24 августа, а не 17-го, как планировалось. Мероприятие пришлось перенести из-за дождливой погоды.

В следующую субботу, 24 августа, гости парка смогут бесплатно покататься на колесе обозрения, поучаствовать в розыгрыше и получить главный приз — телевизор.

В день рождения в парке готовят интересную культурно-развлекательную программу. На аллеях парка будут установлены игровые локации по мотивам популярных сказок и мультфильмов. Любителей творчества ждут интересные мастер-классы. Помимо этого, будет организована интерактивная площадка с различными семейными настольными играми HOBBY GAMES. Для любителей спорта развернется несколько интерактивных площадок: йога, спортивные интерактивы, пейнтбольная площадка.

На главной сцене парка выступят артисты и творческие коллективы города, аниматоры, а вечером состоится розыгрыш призов.

Завершится празднование юбилея красочным фейерверком в 21:50, информирует пресс-служба управления культуры администрации Благовещенска.

В связи с переносом даты празднования, организаторы продлили до 23 августа фотографий «Парк нашего детства».

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#культура #отдых #праздники

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