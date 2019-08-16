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После наводнения почву в селах Мазановского района проверят на загрязняющие вещества

После наводнения почву в селах Мазановского района проверят на загрязняющие вещества
Фото: Правительство Амурской области

В селах Угловое, Козловка, Богословка Мазановского района отбирают пробы почвы для лабораторных исследований на наличие загрязнений вредными веществами. Результаты ожидаются в понедельник, 19 августа.

Такие меры в связи с просьбами жителей Мазановского района предприняло областное управление Росприроднадзора совместно с Центром лабораторного анализа и технических измерений по Амурской области.

«Вчера на заседании КЧС области была озвучена информация об обеспокоенности граждан, проживающих в Мазановском районе о загрязнении земель опасными веществами. Управление Росприроднадзора по Амурской области оперативно отреагировало на обращения, и в настоящее время осуществляется отбор проб земли, водных объектов. Результаты анализов будут выполнены в ближайшее время. Сегодня будут доставлены пробы в нашу лабораторию ЦЛАТИ по Амурской области. В настоящее время информация об экстремальных загрязнениях окружающей среды в адрес управления не поступало. Ситуация по ЧС вследствие паводка держится у нас на постоянном контроле», – рассказал руководитель амурского управления Росприроднадзора Вячеслав Горячев.

По информации управления, в июне-июле 2019 года оповещено более 50 предприятий, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору о необходимости предусмотреть комплекс мероприятий, исключающих негативное воздействие на природные компоненты окружающей среды в период режима ЧС в Селемджинском районе и на территории Амурской области. Осуществляется непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне действия чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации.

Техногенных аварий на территории области не зарегистрировано, информация об экстремально высоком загрязнении окружающей среды в управление Росприроднадзора не поступала. Предприятия функционируют в штатном режиме, предпринимаются меры по обеспечению безопасности функционирующих объектов в период неблагоприятных погодных условий на территории области.

Маркшейдерскими службами горнодобывающих предприятий проводятся инструментальные наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений.

Выполняется ежесменный контроль по замеру уровней воды в емкостях гидротехнических сооружений и прудов-накопителей, визуальный осмотр состояния откосов дамб, водопропускных сооружений, подъездных дорог, опор ЛЭП, сетей пульпопроводов, водоотводов. Наличие проранов, промывов, просадок и других повреждений на дамбах гидротехнических сооружений отсутствует.

Объектами федерального государственного экологического надзора организован ежедневный производственный экологический мониторинг.

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#наводнение

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