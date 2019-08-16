Крушение Ан-2 в Экимчане произошло из-за износа детали двигателя

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 7 ноября 2017 года около 9 часов утра в Экимчане разбился пассажирский самолет Ан-2. Как заявил Андрей Тягло, в то время работавший министром транспорта и строительства Амурской области, экипаж, пилотировавший Ан-2, предотвратил более масштабную трагедию. Пилот ценой своей жизни отвел падавший самолет от жилья и тем самым спас жителей поселка.

В кабине были двое пилотов. Один из них при падении машины получил ушибы, но погиб от ожогов, так как после удара самолет загорелся. В момент смерти пилот-инструктор находился под незначительным влиянием алкоголя, что подтверждается данными судебно-химического исследования. В крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,28 ‰. Однако согласно действующим нормативным документам судебно-медицинской службы такая концентрация не расценивается как алкогольное опьянение, влияние алкоголя на организм отсутствует.

Второго пилота спас мужчина, работавший в Экимчане.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что самолет рухнул после отказа двигателя. При этом следствие рассматривает и другие причины авиакатастрофы. Есть сведения, что воздушное судно имело технические проблемы.

Это подтвердило расследование, проведенное Межгосударственным авиационным комитетом. Катастрофа Ан-2 произошла из-за остановки двигателя в воздухе, повлекшей вынужденную посадку. Причиной остановки двигателя стало разрушение головки цилиндра. Согласно выводам экспертов, оно произошло из-за изношенности детали. «Наиболее вероятно, что при проведении последнего ремонта двигателя трещина в головке цилиндра присутствовала, но не была сквозной и не была выявлена при дефектации», – отмечается в расследовании.

Кроме того, наиболее вероятно, что способствующим фактором остановки двигателя в полете стало обеднение топливо-воздушной смеси из-за обледенения сетки фильтра и наличия резиновой заглушки на фланце фильтра высотного автокорректора карбюратора. Эту заглушку нужно было снимать в морозы.

Как установило расследование, при выполнении послеполетного обслуживания техник не выявил наличие сквозной трещины головки цилиндра. «Что, наиболее вероятно, свидетельствует о том, что трещина не была сквозной и поэтому не было характерного прерывистого шипения перед остановом двигателя», – отмечается в отчете комиссии по расследованию авиапроисшествий. Головка цилиндра треснула давно, но не была сквозной, поэтому ее и не замечали. Во время последнего полета деталь треснула окончательно.

Капремонт двигателя Ан-2 проводили в 2012 году, меняли все девять цилиндров. «Согласно сопроводительной документации, наработка двигателя после последнего ремонта составила 457 часов, самолета – 437 часов, 447 посадок, что соответствует 447 циклам запуск-остановка двигателя. По результатам исследования двигателя длительность роста трещины составила 2 400 циклов. Следовательно, трещина в головке цилиндра присутствовала и не была выявлена при проведении последнего ремонта», – говорится в отчете.

Как отмечается в расследовании, пропуск дефекта мог быть связан с неисправностью аппаратуры или применением некачественных дефектоскопических материалов, а также с труднодоступностью контролируемой поверхности.

Расследование комиссии по расследованию авиапроисшествий МАК также установило, что экипаж Ан-2 в нарушение требований перевозил груз за деньги, не имея права осуществления коммерческих воздушных перевозок. Ряд нарушений выявили и в офисе предприятия – некоммерческого партнерства «ДальТрансАэро». Так, из-за того, что хранение летных дел и летных книжек специалистов не было организовано, оказалось невозможно объективно оценить уровень подготовки и соблюдение сроков проверок летного состава. Записи велись с нарушениями.

Результатом работы, проведенной комиссией МАК, стала разработка рекомендаций по повышению безопасности полетов. Они предусматривают ужесточение контроля качества проведения ремонтов и обеспечение строгого контроля за качеством подготовки машины к полету.