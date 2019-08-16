Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:17 0

Как в фильме ужасов: волк напал на спящих туристов

Как в фильме ужасов: волк напал на спящих туристов
Фото: pixabay.com

На семью спящих туристов напал волк. Жену и двух сыновей защитил глава семейства. Это произошло в Канаде в национальном парке Банф.

«Это было как что-то из фильма ужасов», – вспоминает Элиза Рисполи (Elisa Rispoli), ночевавшая в палатке с мужем Мэттом и двумя сыновьями. По ее словам, муж встал на пути волка и защитил семью. «Я легла на детей, закрыв их своим телом, а Мэтт пригвоздил волка к земле и руками разжал его челюсти, — рассказывает она. — Волк волочил Мэтта прочь, а я держала его за ноги и пыталась тащить обратно».

Крики разбудили другую пару – Расса Фи (Russ Fee) и его жену, приехавших из Калгари и разбивших лагерь неподалеку. Расс поспешил на помощь и, увидев торчащий из палатки волчий зад, с разбега ударил по нему ногой. Хищник разжал зубы и выбрался наружу. «Я мгновенно пожалел, что его пнул», — рассказал смельчак.

Вслед за волком из палатки выкатился окровавленный Мэтт Рисполи. Вместе с Фи они криками отпугнули хищника, а потом стали швырять в него камни, не давая приблизиться. У семьи Рисполи появилась возможность укрыться в палатке, где оставалась жена Фи. Затем обе семьи спрятались в автомобиле.

Мэтт Рисполи, боровшийся с хищником, получил несколько проникающих ранений и порезов на руках.

Волка выследили и убили сотрудники агентства «Парки Канады» в километре от места нападения, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 42

#животные #природа #происшествия

распечатать


Происшествия

В Архаринском районе предприниматель получил бюджетные деньги за невыполненные работы

сегодня, 16:25
Происшествия

Пограничники вытащили из Амура упавшего с буксира-толкача мужчину

Происшествия

Страшно, вдруг взорвется: в Благовещенске по проезжей части катался газовый баллон (видео)
Происшествия

В Амурской области осудили живодера, который отрезал голову собаке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь