В Благовещенске простились с Ниной Релиной (видео)

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16 августа в Амурском областном доме народного творчества Благовещенска состоялось прощание с Ниной Релиной. Нина Валериановна – почетный гражданин Благовещенска, автор гимна столицы Амурской области.

«Сегодня мы отдаем дань памяти, дань уважения ее жизни, ее судьбе – она была, конечно, очень непростой. В юные годы она защищала нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, служила радистом, награждена большим количеством государственных наград. Как уже было сказано, она являлась членом Союза писателей, Союза журналистов Российской Федерации. Она была, бесспорно, очень талантливым, творческим человеком. Является автором текста гимна города Благовещенска. И свое имя навечно вписала в историю нашего города», – сказал во время прощания глава Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, Нина Релина скончалась 13 августа. Ей было 97 лет.