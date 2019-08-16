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16августа
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сегодня, 16:25 0

В Архаринском районе предприниматель получил бюджетные деньги за невыполненные работы

В Архаринском районе предприниматель получил бюджетные деньги за невыполненные работы
Фото: Амур.инфо

В Архаринском районе судили индивидуального предпринимателя за то, что нанес ущерб районному бюджету. С ним были заключены муниципальные контракты, которые он не выполнил до конца, а деньги получил в полном объеме.

Уголовное дело расследовалось долго – преступление было совершено еще в 2007 году. Тогда, по информации прокуратуры Амурской области, администрация Архаринского района заключила с предпринимателем муниципальные контракты на капитальный ремонт шиферной кровли, систем отопления и канализации двух жилых домов в селе Кундур.

Стоимость контрактов составила свыше 600 тысяч рублей. Однако все работы подрядчик не выполнил, при этом составил акты о приемке, которые представил на подпись в администрацию.

Заместитель главы района, не проверял, все ли сделал предприниматель, так как доверял ему. Чиновник подписал документы, на основании которых на счет предпринимателя были перечислены деньги.

Согласно материалам уголовного дела, общая стоимость невыполненных работ составила 113 тысяч рублей.

Приговором Архаринского районного суда от 13 марта 2019 года предприниматель был признан виновным в мошенничестве. Однако в судебном заседании администрация района не заявляла гражданский иск о взыскании причиненного ущерба. Тогда с соответствующим заявлением в суд обратилась прокуратура. Требования прокурора были удовлетворены.

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