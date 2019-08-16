Пограничники вытащили из Амура упавшего с буксира-толкача мужчину

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Сотрудниками отряда пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по Амурской области предотвращен несчастный случай на реке Амур. 14 августа экипаж пограничного катера спас человека.

Амурские пограничники увидели, как мужчина упал в воду с буксира-толкача, двигавшегося по реке Амур в устье реки Зеи. Через несколько минут его уже подняли на борт катера. В дальнейшем спасенного доставили на его судно и передали капитану.

Установлено, что у гражданина РФ 1989 года рождения резко ухудшилось самочувствие, из-за этого он не удержался на палубе и упал в воду.

С начала навигации 2019 года пограничниками управления предотвращено 18 несчастных случаев на воде, в том числе при использовании жителями приграничья маломерных плавсредств, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.