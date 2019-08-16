Стала известна дата церемонии открытия и звездной дорожки «Амурской осени»

Фото: Амур.инфо

Утверждена программа специальных проектов фестиваля кино и театра «Амурская осень». Жителей и гостей Благовещенска ждут церемонии открытия и закрытия фестиваля, звездные дорожки, творческие встречи и внеконкурсные спектакли.

В программе – выступление вокального ансамбля «Чистый голос» с новой программой «Миром правит любовь», творческий вечер памяти Олега Маслова, три внеконкурсных спектакля в Амурском областном театре драмы и один – в Общественно-культурном центре.

Как говорится в сообщении Амурской областной филармонии, 14 сентября, в субботу, состоятся звездная дорожка (17:00, площадь ОКЦ) и церемония открытия (18:00, ОКЦ). Церемония закрытия фестиваля намечена на 22 сентября, воскресенье, 16:00 (ОКЦ).

14.09 15.09 16.09 17.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 Звездная дорожка 17.00 Площадь ОКЦ Звездная дорожка, 16.00 Острова Церемония открытия 18.00 ОКЦ Ледовое шоу, 15.00, Острова Церемония закрытия 16.00,ОКЦ Амурская областная филармония, касса: 999-007 Творческий вечер «Миром правит любовь» Вокальный ансамбль «Чистый голос»,19.00 Творческий вечер «Ещё не спето столько песен» Благотворительный вечер памяти Олега Маслова, 19.00 Амурский областной театр драмы, касса: 33-74-20 Скажи мне, что ты меня любишь. Е.Захарова, В.Скворцов 18.30 Еще вчера… В.Мищенко 18.30 Времен связующая нить… В.Ланская, С.Беляев 18.30 Общественно-культурный центр, касса: 37-02-26 Через постель Л. Арзамасова 18.30

Ранее Амур.инфо публиковало программу спектаклей «Амурской осени».