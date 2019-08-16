Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:42 0

Стала известна дата церемонии открытия и звездной дорожки «Амурской осени»

Стала известна дата церемонии открытия и звездной дорожки «Амурской осени»
Фото: Амур.инфо

Утверждена программа специальных проектов фестиваля кино и театра «Амурская осень». Жителей и гостей Благовещенска ждут церемонии открытия и закрытия фестиваля, звездные дорожки, творческие встречи и внеконкурсные спектакли.

В программе – выступление вокального ансамбля «Чистый голос» с новой программой «Миром правит любовь», творческий вечер памяти Олега Маслова, три внеконкурсных спектакля в Амурском областном театре драмы и один – в Общественно-культурном центре.

Как говорится в сообщении Амурской областной филармонии, 14 сентября, в субботу, состоятся звездная дорожка (17:00, площадь ОКЦ) и церемония открытия (18:00, ОКЦ). Церемония закрытия фестиваля намечена на 22 сентября, воскресенье, 16:00 (ОКЦ).

14.09

15.09

16.09

17.09

18.09

19.09

20.09

21.09

22.09

Звездная

дорожка

17.00

Площадь ОКЦ

Звездная дорожка, 16.00

Острова

Церемония открытия

18.00

ОКЦ

Ледовое шоу, 15.00, Острова

Церемония

закрытия

16.00,ОКЦ

Амурская областная филармония, касса: 999-007

Творческий вечер

«Миром правит любовь»

Вокальный ансамбль

«Чистый голос»,19.00

Творческий вечер

«Ещё не спето столько песен»

Благотворительный вечер

памяти Олега Маслова, 19.00

Амурский областной театр драмы, касса: 33-74-20

Скажи мне, что ты меня любишь.

Е.Захарова, В.Скворцов

18.30

Еще вчера…

В.Мищенко

18.30

Времен связующая нить…

В.Ланская, С.Беляев

18.30

Общественно-культурный центр, касса: 37-02-26

Через постель

Л. Арзамасова

18.30

Ранее Амур.инфо публиковало программу спектаклей «Амурской осени».

Просмотров всего: 220

#Амурская осень

распечатать


Культура

Стала известна программа спектаклей «Амурской осени»

Общество 5

В Благовещенске начались продажи билетов на спектакли «Амурской осени»
Культпросвет 2

Фильм о свекрови-сапере признан лучшим на фестивале в Благовещенске
Культура 1

Павел Прилучный, Даниил Страхов и Нелли Уварова сыграют в спектаклях «Амурской осени»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь