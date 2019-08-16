Стала известна дата церемонии открытия и звездной дорожки «Амурской осени»
Утверждена программа специальных проектов фестиваля кино и театра «Амурская осень». Жителей и гостей Благовещенска ждут церемонии открытия и закрытия фестиваля, звездные дорожки, творческие встречи и внеконкурсные спектакли.
В программе – выступление вокального ансамбля «Чистый голос» с новой программой «Миром правит любовь», творческий вечер памяти Олега Маслова, три внеконкурсных спектакля в Амурском областном театре драмы и один – в Общественно-культурном центре.
Как говорится в сообщении Амурской областной филармонии, 14 сентября, в субботу, состоятся звездная дорожка (17:00, площадь ОКЦ) и церемония открытия (18:00, ОКЦ). Церемония закрытия фестиваля намечена на 22 сентября, воскресенье, 16:00 (ОКЦ).
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14.09
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Звездная
дорожка
17.00
Площадь ОКЦ
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Звездная дорожка, 16.00
Острова
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Церемония открытия
18.00
ОКЦ
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Ледовое шоу, 15.00, Острова
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Церемония
закрытия
16.00,ОКЦ
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Амурская областная филармония, касса: 999-007
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Творческий вечер
«Миром правит любовь»
Вокальный ансамбль
«Чистый голос»,19.00
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Творческий вечер
«Ещё не спето столько песен»
Благотворительный вечер
памяти Олега Маслова, 19.00
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Амурский областной театр драмы, касса: 33-74-20
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Скажи мне, что ты меня любишь.
Е.Захарова, В.Скворцов
18.30
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Еще вчера…
В.Мищенко
18.30
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Времен связующая нить…
В.Ланская, С.Беляев
18.30
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Общественно-культурный центр, касса: 37-02-26
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Через постель
Л. Арзамасова
18.30
Ранее Амур.инфо публиковало программу спектаклей «Амурской осени».
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