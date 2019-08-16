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16августа
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сегодня, 15:34 0

Страшно, вдруг взорвется: в Благовещенске по проезжей части катался газовый баллон (видео)

Страшно, вдруг взорвется: в Благовещенске по проезжей части катался газовый баллон (видео)
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске около 15:00 в районе улиц Конной и 50-летия Октября по проезжей части катался газовый баллон. Его заметил очевидец и снял на видео.

В разговоре с корреспондентом Амур.инфо благовещенец предположил, что баллон потерян одним из участников дорожного движения.

«Наверное, разворачивался какой-то грузовичок, и, видимо, газовый баллон выпал с борта. Когда мы мимо проезжали, с него парил сильно газ. Немного страшно было, вдруг взорвется. Когда обратно ехал, там уже стояла машина ДПС, скорее всего, мимо проезжала, обратила внимание и остановилась. Огородили место и вызвали газовую службу. Машина загрузила газовый баллон и увезла», – рассказал очевидец.

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#происшествия

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