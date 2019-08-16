В Амурской области осудили живодера, который отрезал голову собаке

В Тамбовском районе осудили местного жителя за жестокое обращение с животным. Осужденный обезглавил свою собаку во дворе дома.

Приговор мучителю вынес Тамбовский районный суд. Мужчину признали виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

Как стало известно Амур.инфо, речь идет о 32-летнем жителе села Раздольное. Преступление он совершил в январе 2019 года. Поводом для жестокой расправы стала жалоба соседки на то, что собака бегает по селу непривязанная. Это разозлило мужчину, и свою ярость он выплеснул на животное.

При этом суд учел, что мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщает прокуратура Амурской области. За жестокое убийство собаки его приговорили к обязательным работам на срок 320 часов.

В соответствии со статьей 49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно-полезных работ.

Что именно будет делать осужденный, определяют органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.

Случаи жестокого обращения с животными в Амурской области не единичны. В четверг, 15 августа, в Моховой Пади психически нездоровый мужчина избил собаку, а потом выбросил ее с балкона, животное погибло. А в январе текущего года регион прогремел на всю страну, когда в чигиринском приюте для животных волонтеры обнаружили десятки трупов погибших от истощения собак. Против владельца приюта Вячеслава Золоторева заведено уголовное дело, которое вскоре может быть передано в суд.