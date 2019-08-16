В Приамурье День знаний будут отмечать как 1, так и 2 сентября

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В 2019 году День знаний выпадает на воскресенье. В этот день торжественные линейки пройдут в школах восьми муниципалитетов Приамурья. 2 сентября первый звонок прозвенит для учеников 16 городов и районов, а в оставшихся муниципальных образованиях День знаний отметят частично 1 сентября, частично – 2-го.

Решение о дате проведения торжественных линеек принимается руководствами школ совместно с родительской общественностью, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

В День знаний первый звонок прозвенит для 10,5 тысячи первоклассников Амурской области – столько же детей в первый раз сели за школьные парты и в прошлом году. Всего с начала нового учебного года осваивать школьную программу в 297 образовательных организациях будут около 100 тысяч учащихся.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, по сложившейся традиции, в День знаний на площади Общественно-культурного центра пройдет культурно-спортивный марафон.

В рамках программы с 13:00 запланированы показательные выступления воспитанников городских спортивных школ, спортклубов, спортивных федераций, участников танцевальных коллективов и вокальных студий. Будет организована работа творческих и игровых аллей с тематическими мастер-классами. Кроме того, родители смогут записать детей в учреждения дополнительного образования.

В городских парках в воскресенье, 1 сентября, также пройдут праздничные концерты, посвященные Дню знаний.

Новый учебный год в Благовещенске начнется в понедельник, 2 сентября. Во всех городских школах пройдут торжественные линейки, после которых ребята сядут за парты в учебных кабинетах.

Решение разделить праздник на два дня было принято с учетом мнения педагогического сообщества, руководителей образовательных организаций и родительской общественности на заседании муниципального государственно-общественного совета по развитию образования города.

Как отмечается, более 27 700 юных благовещенцев пойдут в этом году в школы, 3 300 ребят – в первый класс.