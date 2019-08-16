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К могиле Юлии Началовой приезжал бизнесмен инкогнито из Нью-Йорка

К могиле Юлии Началовой приезжал бизнесмен инкогнито из Нью-Йорка
Фото: Владимир Веленгурин

16 августа исполнилось пять месяцев со дня смерти певицы Юлии Началовой. Но шумиха вокруг ее смерти не утихает до сих пор. К захоронению продолжают приезжать «паломники» не только из России, но и даже из-за рубежа.

Отец Началовой рассказал «Комсомольской правде», что и не подозревал, что Юлия была настолько популярна. По его словам, люди и пишут, и звонят родителям, выражают поддержку. «Просто удивительно. Канада, Америка, Европа… Всех это потрясло», — говорит мужчина.

Порой, рассказывает Виктор Васильевич, у могилы Юлии можно встретить весьма необычных людей. Например, недавно мама Юлии столкнулась на кладбище с загадочным незнакомцем. Он объяснил, что он предприниматель из Нью-Йорка и приехал в Москву лишь для того, чтобы побывать на могиле певицы. Связывало ли его что-то со звездой, когда она была жива, неизвестно, сообщает «Экспресс-газета».

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#память #шоу-бизнес

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