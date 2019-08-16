К могиле Юлии Началовой приезжал бизнесмен инкогнито из Нью-Йорка

Отец Началовой рассказал «Комсомольской правде», что и не подозревал, что Юлия была настолько популярна. По его словам, люди и пишут, и звонят родителям, выражают поддержку. «Просто удивительно. Канада, Америка, Европа… Всех это потрясло», — говорит мужчина.

Порой, рассказывает Виктор Васильевич, у могилы Юлии можно встретить весьма необычных людей. Например, недавно мама Юлии столкнулась на кладбище с загадочным незнакомцем. Он объяснил, что он предприниматель из Нью-Йорка и приехал в Москву лишь для того, чтобы побывать на могиле певицы. Связывало ли его что-то со звездой, когда она была жива, неизвестно, сообщает «Экспресс-газета».