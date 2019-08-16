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16августа
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сегодня, 14:44 0

В Приамурье завершилась приемка образовательных организаций к учебному году

В Приамурье завершилась приемка образовательных организаций к учебному году
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

454 образовательные организации Амурской области успешно приняты к новому учебному году. Посещая школы, детские сады, колледжи и учреждения допобразования, члены комиссии проверяли состояние учебных и жилых помещений, спортивных залов и игровых площадок, оснащение медицинских пунктов и пищеблоков. Особое внимание было сосредоточено на обеспечении безопасных условий.

Итоги приемки с руководителями амурских государственных образовательных организаций подвела министр образования и науки области Светлана Яковлева. На совещании были рассмотрены актуальные вопросы, поставлены задачи на новый учебный год.

На подготовку образовательных организаций из бюджетов разных уровней было направлено более 500 миллионов рублей. Таким образом, условия для обучения детей улучшены в 400 образовательных организациях. Средства пошли на капитальный и косметический ремонт строений, замену пожарной сигнализации, окон, дверей, обновление коммуникаций, благоустройство территорий, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

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#образование #школа

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