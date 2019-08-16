На благовещенской площади Победы отремонтируют памятник воинам-амурцам

Благовещенский памятник воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов собираются обновить. Сейчас подыскивают подрядчика, который займется работами.

В конкурсной документации говорится, что под действие ремонтных работ попадает непосредственно памятник воинам-амурцам, включающий в себя доску памяти с нанесенным рельефным гербом, стела с изображением воина и надписью, а также Аллея памяти с установленными надолбами и прилегающие к Аллее памяти газоны.

Благоустройство территории собираются провести «с целью улучшения эстетического восприятия объекта, а также замены пришедших в негодность элементов».

В частности, будет заменена плитка, заменить собираются часть облицовки стен. Во время окрасочных работ подрядчик должен выбрать аналогичный нынешнему цвет по тону, текстуре, износоустойчивости и цветопередаче.

«Допускается изменение цвета окрашивания по письменному согласованию с представителями заказчика», – говорится в документации.

Заказчиком работ выступает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дом культуры». На проведение ремонта объекта культурного наследия за счет субсидии областного бюджета выделено 1,3 миллиона рублей – по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015-2020 годы».

Учитывая специфику объекта культурного наследия регионального значения, приемка результата выполненных работ должна производиться заказчиком при участии инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области. С тем, чтобы инспекция проверила, на сколько проведенные работы соответствовали, в том числе, требованиям федерального законодательства.

При этом подрядчик несет ответственность за дефекты, причиненные тем частям памятника, которые нынешние ремонтные работы не затрагивают. В частности, речь идет о мраморных плитах постамента – надолбах, тротуарной плитке в радиусе 5 метров от периметра границ объекта, фонарях декоративного освещения надолбов.

По документам, стартовать работы должны сразу после заключения договора и закончиться в течение 45 дней. В срок выполнения работ включен также период получения разрешения на их выполнение в государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области.