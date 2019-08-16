Амурчанам разъясняют порядок выплат детских пособий

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Министерство социальной защиты населения Амурской области на своем сайте опубликовало разъяснения, касающиеся порядка выплат детских пособий. Связано это с актуальностью обращений по данному поводу.

Женщины, уходя в декретный отпуск, имеют право на получение пособий в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81. Работающие женщины, проживающие в Амурской области, получают данные пособия по линии Фонда социального страхования.

Органами социальной защиты населения Амурской области в рамках законодательства будущим матерям (не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) и семьям с детьми предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) пособие по беременности и родам. Предоставляется женщинам, уволенным при ликвидации организации. Базовый размер составляет 655,49 рубля. Выплачивается с учетом районного коэффициента; 2) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель беременности). Предоставляется женщинам, уволенным при ликвидации организации. Базовый размер составляет 655,49 рубля. Выплачивается с учетом районного коэффициента; 3) единовременное пособие при рождении ребенка. Предоставляется неработающим гражданам. Базовый размер пособия составляет 17 479,73 рубля (размер установлен Федеральным законом от 19.05.1995 № 81). Выплачивается с учетом районного коэффициента; 4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения ребенком возраста полутора лет). Предоставляется неработающим гражданам. Базовый размер составляет: на первого ребенка – 3 277,45 рубля, на второго и последующих детей – 6 554,89 рубля (на каждого ребенка в возрасте до 1,5 года), установлен Федеральным законом от 19.05.1995 № 81. Выплачивается с учетом районного коэффициента; 5) пособие на ребенка. Предоставляется семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную губернатором области (до достижения ребенком возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет). Базовый размер пособия составляет 273,10 рубля (выплачивается с учетом районного коэффициента).

Размер пособия на ребенка увеличивается: на 100 % – на детей одиноких матерей; на 50 % – на детей военнослужащих по призыву; на 50 % – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.

В качестве дополнительных мер законодательством предусмотрены:

1) ежемесячная денежная выплата беременным женщинам. Предоставляется беременным женщинам, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную губернатором области (с 13 недель беременности до исхода беременности). Размер выплаты составляет 729,64 рубля; 2) ежемесячная денежная выплата кормящим матерям. Предоставляется кормящим матерям, проживающим в семьях, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную губернатором области (до прекращения кормления грудью, но не более чем до достижения ребенком возраста одного года). Размер выплаты составляет 910,68 рубля; 3) ежемесячная денежная выплата детям первых трех лет жизни. Предоставляется семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную губернатором области. Размер выплаты составляет 910,68 рубля.

Выплаты в рамках национального проекта «Демография»:

1) ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, предоставляемая в рамках Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на детей, рожденных, начиная с 01.01.2018, предоставляется семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Размер выплаты в 2019 году составляет 11 909 рублей.

Выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка производится из средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда РФ.

2) Только для субъектов ДФО. Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка. Предоставляется женщинам либо отцам детей в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения (ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка, родившим, начиная с 01.01.2019 первого ребенка, совместно проживающим с ребенком. Размер выплаты в 2019 году составляет 23 818 рублей.

3) Только для субъектов ДФО. Региональный материнский семейный капитал (РМСК). Право на РМСК имеют граждане РФ (женщины, отцы детей в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения (ограничения) ее родительских прав в отношении ребенка), родившие начиная с 01.01.2019 второго ребенка, совместно проживающие с ребенком. РМСК предоставляется в случае, если обращение за ним последовало не ранее получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и не позднее 12 месяцев со дня его получения. Средства РМСК семьи могут использовать, в том числе, на улучшение жилищных условий, на оплату платных образовательных услуг и иных связанных с получением образовательных расходов, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Размер выплаты составляет 135 907,8 рубля.

Постановлением правительства Амурской области от 28.06.2012 № 338 утвержден порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям, родившим третьего или последующего ребенка, до достижения им возраста трех лет. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей – гражданин РФ, родивший третьего или последующего ребенка после 31.12.2012, а также усыновивший третьего или последующего ребенка, родившегося после 31.12.2012, проживающий совместно с ребенком на территории области в семье, нуждающейся в социальной поддержке, до достижения ребенком возраста трех лет. Под нуждающимися в социальной поддержке понимаются семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного губернатором области.

С 1 января 2020 года:

02.08.2019 президент России подписал закон, который вносит изменения в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»:

– изменение критерия нуждаемости (в 2019 году право на выплату в связи с рождением первенца имеют семьи, среднедушевой доход которых не превышал 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, с 2020 года это будут семьи, среднедушевой доход которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума);

– увеличение периода предоставления выплаты с 1,5 до 3-х лет.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"» от 02.08.2019 № 305-ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 года. Для рассмотрения вопроса о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка гражданину необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту проживания с заявлением. К заявлению приложить, в том числе, документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о рождении ребенка, сведения о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.