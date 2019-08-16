Амурские подтопленцы, оформившие полис «Защита дома», могут получить до 1 миллиона рублей выплат

Пострадавшие от наводнения амурчане, оформившие полис «Защита дома» в 2019 году, могут получить выплаты до 1 миллиона рублей за ущерб, причиненный в результате разгула стихии. С начала года такой полис в почтовых отделениях области оформило более 40 человек.

Страховой полис «Защита дома» позволяет обезопасить свое жилье от стихийных бедствий, пожаров, взрывов, ударов молний, а также разбоя и вандализма.

Стоимость полиса – от 2 тысяч рублей, размер выплаты по нему – до 1 миллиона рублей. Договор страховой защиты вступает в силу через 15 календарных дней после его приобретения и действует в течение 12 месяцев. Защита по риску «стихийные бедствия» начинает действовать через 30 календарных дней с момента оплаты.

Чтобы приобрести полис, в отделении Почты России достаточно указать полное имя и контактный телефон человека, для которого приобретается страховая программа. При этом не требуется предоставление каких-либо документов, осмотр объекта.

Страховую программу может приобрести и арендатор, если жилье находится в муниципальной собственности, однако страхованию не подлежит жилье, сдающееся внаем.

Почтальоны могут доставить полис на дом. В этом случае оплатить его можно через мобильный почтово-кассовый терминал, при этом сотрудник почты обязательно выдаст чек, сообщает пресс-служба амурского филиала «Почты России».