Вслед за Амурской областью и Приморьем ревизию земель проведут в остальных регионах ДФО

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с принципом работы «банка сельхозземель». Это электронная карта, с помощью которой инвестор совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сможет выбирать площадку под запуск сельскохозяйственных проектов в регионе.

«На Дальнем Востоке государственные ресурсы должны использоваться по назначению и максимально эффективно. Земля должна приносить пользу регионам, пользу людям. А значит, не должна зарастать бурьяном, простаивать из-за нерадивости арендаторов. А те инвесторы, которые хотят работать, выращивать сельхозкультуры, запускать производства молока и мяса, должны получать землю», – отметил полпред.

Новый инструмент разработали Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ). Поручение об организации работы по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории ДФО в целях выявления земельных участков, которые могут быть переданы инвесторам, эффективно реализующим проекты в сфере сельского хозяйства, было дано Президентом РФ Владимиром Путиным во время ВЭФ–2017.

АНО АПИ провело инвентаризацию в Приморском крае и Амурской области. Выявлялись «свободные» для последующей постановки на кадастровый учет и неиспользуемые земли, которые находятся в аренде. Было выявлено 501 тысяча гектаров таких земель в Приморском крае (366 тысяч «свободных» и 135 неиспользуемых арендных) и 343 тысяч гектаров в Амурской области (249 тысяч «свободных» и 94 неиспользуемых арендных). В ближайшее время инвентаризация начнется в Забайкальском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Хабаровском крае.

Для «свободных» земель идет подготовка и утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, формирование межевых планов земельных участков. После этого земельные участки ставятся на государственных кадастровый учет и регистрируется право собственности. Земли могут включаться в составы территорий опережающего развития. Это позволит предоставлять инвестору под сельхозпроекты земельные участки без конкурсных процедур в порядке резидентства в ТОР. Контроль за реализацией инвестпроекта в ТОР осуществляет КРДВ.

При выявлении неиспользованных арендованных земель предпринимателю вначале направляется претензия, чтобы он выполнял условия договоров аренды. В случае неисполнения арендных обязательств в течение месяца муниципальное образование обращается в суд с иском о расторжении договора аренды. «Инструмент "банка сельхозземель" был опробован при работе с несколькими инвесторами. Для них с помощью этого геосервиса отбирались земельные участки», – прокомментировал генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

С помощью «банка сельхозземель» можно посмотреть в конкретном муниципальном районе наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео. «Сервис оперативно обрабатывает заявки инвесторов. Это содействует более быстрому запуску инвестпроектов», – уточнил Леонид Петухов.

Планируется, что презентация «банка сельхозземель» пройдет на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года, сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Также на ВЭФ представят интерактивный прототип цифровой платформы для лесной отрасли, разрабатываемый Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ). Сервис позволит автоматизировать процесс распределения лесных участков и совершения сделок с древесиной. Ее основой станут электронный паспорт древесины, интерактивная карта для мониторинга и самостоятельного выбора участка, электронные аукционы, биржа отраслевых товаров и услуг. ФРДВ разрабатывает интернет-сервис для лесной отрасли, основываясь на успешном опыте цифровизации дальневосточной отрасли аквакультуры. Новый механизм был запущен в прошлом, 2018 году. За это время через электронные аукционы уже выделено 68 участков под аквакультуру общей площадью 14,5 тысячи гектаров.