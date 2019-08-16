Проекты амурских НКО получили господдержку
Еще три проекта социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области успешно прошли конкурс на получение господдержки. Предполагается, что они будут реализованы до конца года.
Господдержка СОНКО и, в целом, расширение участия негосударственных организаций в оказании услуг социальной сферы остается одним из актуальных и приоритетных направлений реформирования бюджетного сектора. В 2019 году на эти цели в первом полугодии было направлено 2 миллиона рублей из средств областного бюджета – при государственном участии реализуются 14 проектов.
16 августа в министерстве соцзащиты населения региона под руководством замминистра Галины Шелковой состоялся дополнительный конкурсный отбор на право получения субсидии из областного бюджета – объем средств составил 360 тысяч рублей.
«Прошлый конкурс мы проводили по четырем направлениям, в этом мы оставили два: "Повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность" и "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"», – рассказала начальник профильного отдела минсоцзащиты области Маргарита Пацюк.
Проекты оценивала конкурсная комиссия по балльной системе (учитывается охват целевой аудитории, социальная значимость проекта, качество оформления документов и финансовая дисциплина: все расходы обязательно должны иметь предметно-целевое назначение, например, транспортные расходы, приобретение подарков, расходы на культуру, СМИ, питание и так далее).
В итоге конкурсный отбор прошли три организации: Амурское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (проект «Музей Боевой Славы» – размер субсидии составил 117 тысяч рублей); Амурское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (проект «Ветеран – рядом с нами» – размер субсидии составил 113,8 тысячи рублей); Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (проект «15 лет тепла и внимания!» – размер субсидии составил 129 тысяч рублей), сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.
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