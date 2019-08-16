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16августа
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сегодня, 14:02 0

Проекты амурских НКО получили господдержку

Проекты амурских НКО получили господдержку
Фото: szn.amurobl.ru

Еще три проекта социально ориентированных некоммерческих организаций Амурской области успешно прошли конкурс на получение господдержки. Предполагается, что они будут реализованы до конца года.

Господдержка СОНКО и, в целом, расширение участия негосударственных организаций в оказании услуг социальной сферы остается одним из актуальных и приоритетных направлений реформирования бюджетного сектора. В 2019 году на эти цели в первом полугодии было направлено 2 миллиона рублей из средств областного бюджета – при государственном участии реализуются 14 проектов.

16 августа в министерстве соцзащиты населения региона под руководством замминистра Галины Шелковой состоялся дополнительный конкурсный отбор на право получения субсидии из областного бюджета – объем средств составил 360 тысяч рублей.

«Прошлый конкурс мы проводили по четырем направлениям, в этом мы оставили два: "Повышение общественной активности ветеранов путем вовлечения их в социально значимую деятельность" и "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"», – рассказала начальник профильного отдела минсоцзащиты области Маргарита Пацюк.

Проекты оценивала конкурсная комиссия по балльной системе (учитывается охват целевой аудитории, социальная значимость проекта, качество оформления документов и финансовая дисциплина: все расходы обязательно должны иметь предметно-целевое назначение, например, транспортные расходы, приобретение подарков, расходы на культуру, СМИ, питание и так далее).

В итоге конкурсный отбор прошли три организации: Амурское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (проект «Музей Боевой Славы» – размер субсидии составил 117 тысяч рублей); Амурское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (проект «Ветеран – рядом с нами» – размер субсидии составил 113,8 тысячи рублей); Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (проект «15 лет тепла и внимания!» – размер субсидии составил 129 тысяч рублей), сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

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#соцзащита #финансы

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