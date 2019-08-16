Лесхозы Приамурья получили новые тягачи и бульдозеры по проекту «Сохранение лесов»

Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области

В 2019 году Амурская область впервые приняла участие в федеральном проекте «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В его рамках предусмотрено финансирование на приобретение лесопожарной, лесохозяйственной техники и оборудования.

В марте 2019 года министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области провело закупочные процедуры и заключило контракты на поставку 10 единиц лесопожарной техники. Ее общая стоимость почти 53 миллиона рублей.

С мая по июнь в амурские лесхозы было поставлено 6 единиц: по две единицы автомобилей УАЗ, ГАЗ, бульдозеров «Четра». В конце июля в Зейский и Шимановский лесхозы поступило 2 седельных тягача УРАЛ с полуприцепами-тяжеловозами. Общая стоимость техники – 14 миллионов 702 тысячи 800 рублей.

«Новые тягач и трал будут использоваться для заброски бульдозеров и вездеходов к местам тушения пожаров. Машина уверенно преодолевает бездорожье. Особенно это актуально весной, когда приходится преодолевать наледи, заснеженные подъемы, Новая спецтехника нам жизненно необходима. Район – большой. Порой от райцентра до кромки пожара больше сотни километров, а технику нужно доставлять оперативно. У нас есть один тягач, но, несмотря на то, что он относительно новый, из-за постоянной эксплуатации его приходиться часто ремонтировать», – рассказал начальник ГАУ Амурской области «Зейский лесхоз» Анатолий Непочатых.

Приобретая лесопожарную технику, специалисты министерства сэкономили денежные средства. На них дополнительно были приобретены два лесопатрульных комплекса на базе УАЗ-390945 «Фермер». Каждый стоимостью – 855 тысяч 600 рублей. Автомобили закуплены для Благовещенского и Норского лесхозов.

Еще одна статья расходов по нацпроекту «Экология» – приобретение лесохозяйственной техники и оборудования. Амурские лесхозы получили 49 единиц, на которые было выделено свыше 46 миллионов рублей.

По этой статье также сложилась экономия денежных средств. На них для Свободненского лесхоза был приобретен трактор Беларус МТЗ-82.1 стоимостью 1 миллион 448 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий, предусмотренных региональным проектом в федеральном проекте «Сохранения лесов» национального проекта «Экология» на 2019-2021 годы запланирована субвенция из федерального бюджета в размере 500 миллионов 497 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.