Мужчина, выкинувший собаку с балкона в Моховой Пади, психически не здоров

По словам брата мужчины, в квартире вместе с ним живут его мать и 16-летняя сестра. Самому злоумышленнику 36 лет. Как отметил собеседник агентства, мужчина психически не здоров и имеет официальный диагноз.

«У нас приличная семья, благополучная, несколько сестер и братьев, все люди работающие и непьющие. Но так случилось, что один из моих братьев нездоров. Он состоит на учете у психиатра, не работает, пьянствует. У него периодически случаются помутнения. Началось это после армии. Вначале все безобидно было, ему мерещился кто-то, разговаривал сам с собой, потом уже буянить начал и дурковать. Но отправить его на лечение без его согласия по закону мы не можем, поэтому вот так мучаемся уже много лет», – рассказал брат мужчины Степан.

Со слов Степана, к проблемам с психическим здоровьем позже добавилась травма – во время одной из пьянок мужчину ударили молотком по голове. В итоге он стал чаще проявлять агрессию к окружающим. Собаку, которую он скинул с балкона, мужчина сам же и принес в дом полгода назад – забрал щенка с улицы.

«Собачку назвали Фишка. Все ее очень любили, хорошая и умная собака. В этот день никого дома не было, он тоже утром куда-то ушел, потом вернулся и начал бить животное. Как он сам нам рассказал, якобы собака дома нагадила. И вот он ее побил, а затем скинул с балкона. Полиции вообще сказал «захотел и убил». Соседи увидели, что он ее скинул и младшей сестре позвонили, и она со старшей приехали на место. Они в таком шоке были, все в слезах. Они ее забрали и увезли хоронить. А брата увезли в больницу, и то только потому, что он агрессию к полицейским проявлять начал, так бы не увозили никуда. Он сейчас там находится, даже не осознает, что сделал. Не знаю, что дальше будет, и получится ли его отправить на лечение. У нас уже сил просто нет», – добавил Степан.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 15 августа. На глазах очевидцев мужчина выкинул со второго этажа собаку. Животное скончалось. По факту смерти собаки полиция проводит проверку. Сотрудники опрашивают свидетелей и очевидцев, выясняются обстоятельства произошедшего, пояснили в городской полиции.