Амурским предпринимателям рассказали, где взять деньги на развитие бизнеса

В благовещенской «Точке кипения» прошла конференция-выставка «Деньги для малого бизнеса». Представители власти, банков и предприниматели из разных уголков региона разбирались вопросах финансовой поддержки бизнеса.

«Острая тема для бизнеса, которая постоянно всплывает при опросах предпринимателей – недостаток средств и сложность получения кредита по льготной ставке от коммерческих банков, а также незнание мер господдержки. Сегодня мы даем возможность получить информацию об этом из первых рук, а также решить проблемные вопросы на месте», – рассказал организатор конференции Борис Белобородов.

Опытом поиска финансов для бизнеса делились как уже состоявшиеся предприниматели, так и банковские сотрудники.

«Здесь собирается круг единомышленников, предпринимателей, можно наладить бизнес-контакты. Государственные органы и банки готовы лично ответить на наши запросы. В прошлом году благодаря участию мы получили три банковских оффера. И все это из-за того, что на мероприятии была налажена личная связь, мы избежали бюрократических проблем», – рассказал предприниматель Иван Шумилов.

По словам организаторов, тема финансовой поддержки в основном интересна уже опытным предпринимателям, которые планируют расширять свой бизнес, ищут средства для покупки нового оборудования и расширения производства. Для них в регионе предусмотрено несколько вариантов финансовой государственной поддержки.

«В регионе открылась Амурская микрокредитная компания, которая будет давать кредиты предпринимателям до 5 миллионов рублей под льготные 3,75 %. У нас уже много лет работает Фонд содействия кредитованию бизнеса, который предоставляет поручительства амурскому бизнесу. Таких организаций по поддержке бизнеса много, как и тех, кому такая помощь уже помогла», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Также министр на конференции рассказала о работе региональной лизинговой компании, которая помогает предпринимателям всего Дальнего Востока. Амурчане могут приобрести оборудование по льготным лизинговым платежам: под 6 % годовых на отечественное оборудование, под 8 % – на иностранное.

Помимо этого, предприниматели в муниципалитетах могут рассчитывать на получение субсидии для развития своего бизнеса. Для этого из регионального бюджета дополнительно выделено 47 миллионов рублей, которые уже поступили в районы и города. Часть из них уже объявили конкурсы на распределение этих средств.

Специально для жителей отдаленных районов организовали трансляцию мероприятия. Все, кто не смог присутствовать на конференции, смогут послушать спикеров по ссылке и на канале министерства «Инвестируй в Приамурье» в ютуб, сообщает пресс-служба областного правительства.

Конференция-выставка «Деньги для малого бизнеса» проводится 6-й год подряд при поддержке правительства Амурской области, «Опоры России» и центра «Мой бизнес».