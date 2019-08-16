«Уральские авиалинии» открыли прямые ежедневные рейсы Благовещенск – Москва

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла прямые ежедневные авиарейсы из Благовещенска в московский аэропорт Домодедово. Пассажирам предлагают беспересадочный полет на новом воздушном судне типа Airbus A320neo.

В начале августа 2019 года воздушный парк этого перевозчика пополнился самолетом Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, воздушное судно обладает рядом преимуществ. В сравнении с современными аналогами, двигатели LEAP-1A от CFM International имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО² в атмосферу. Крыло самолета оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают его аэродинамические характеристики. Лайнер более эффективен в эксплуатации – расход топлива снижен на 20 %, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения.

Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 – в экономическом. Салон лайнера – самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом.

В аэропорт Благовещенск самолет по расписанию прибывает в 07:25 местного времени, вылет в Москву – в 08:40, рейсы выполняются ежедневно.

Москва является одним из основных направлений из аэропорта Благовещенск. По итогам 7 месяцев текущего года, на московском направлении выполнено 487 рейсов, перевезено 127 362 пассажира – это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Фото и видео пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области