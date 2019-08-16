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16августа
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«Уральские авиалинии» открыли прямые ежедневные рейсы Благовещенск – Москва

«Уральские авиалинии» открыли прямые ежедневные рейсы Благовещенск – Москва

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла прямые ежедневные авиарейсы из Благовещенска в московский аэропорт Домодедово. Пассажирам предлагают беспересадочный полет на новом воздушном судне типа Airbus A320neo.

В начале августа 2019 года воздушный парк этого перевозчика пополнился самолетом Airbus A320neo с бортовым номером VP-BRX. Лайнер получен напрямую с конвейера Airbus в Тулузе.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, воздушное судно обладает рядом преимуществ. В сравнении с современными аналогами, двигатели LEAP-1A от CFM International имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО² в атмосферу. Крыло самолета оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают его аэродинамические характеристики. Лайнер более эффективен в эксплуатации – расход топлива снижен на 20 %, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения.

Самолет имеет двуклассную компоновку салона, рассчитанную на размещение восьми пассажиров в бизнес-классе и 168 – в экономическом. Салон лайнера – самый широкий среди конкурентов, он имеет улучшенную звукоизоляцию и самые вместительные багажные полки. Кроме того, специалисты Airbus модернизировали панели над пассажирскими креслами. Они стали более удобными в использовании, оснащены светодиодными лампами для чтения, свет от которых легче воспринимается глазом.

В аэропорт Благовещенск самолет по расписанию прибывает в 07:25 местного времени, вылет в Москву – в 08:40, рейсы выполняются ежедневно.

Москва является одним из основных направлений из аэропорта Благовещенск. По итогам 7 месяцев текущего года, на московском направлении выполнено 487 рейсов, перевезено 127 362 пассажира – это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Фото и видео пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области

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#транспорт

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Комментарии
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  • Вырубайло

    Вырубайло
    1 час назад

    ценник озвучьте

  • Васёк

    Васёк
    59 минут назад

    Барину самому лень посмотреть?

  • Мапа

    Мапа
    37 минут назад



    воздушное судно обладает рядом преимуществ. В сравнении с современными аналогами, двигатели LEAP-1A от CFM International имеют высокую топливную эффективность и позволяют снижать выбросы СО² в атмосферу. Крыло самолета оборудовано законцовками (шарклетами) из композитных материалов, которые улучшают его аэродинамические характеристики. Лайнер более эффективен в эксплуатации – расход топлива снижен на 20 %, а дальность полета больше, чем у предыдущего поколения.



    Амуринфо расписало так этот неоновый 320 Эйрбас, как будто читатели его покупать собираются :))

    А цена "обычная" для такого рейса БЛГ-МСК - 20 т. руб. Что "они" еще могут предложить...

  • Anatolyi28loyaer

    Anatolyi28loyaer
    11 минут назад

    с такими ценами и дальше пустой летать будет

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