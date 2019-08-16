Прокуратура: школу в Норске могут не успеть подготовить к новому учебному году

Прокуратура Селемджинского района Амурской области провела проверку исполнения законодательства в части подготовки образовательных учреждений, пострадавших от паводка, к новому учебному году.

Из-за подъема реки и образовавшегося паводка оказалась полностью затопленной территория поселка Норск Селемджинского района. В зону подтопления попало и здание общеобразовательной школы, в которой обучаются 38 несовершеннолетних.

В ходе обследования установлено, что объект после паводка требует значительных ремонтно-восстановительных работ. В связи с их большим объемом имеются основания полагать, что здание школы не будет готово к новому учебному году.

В целях недопущения нарушений прав обучающихся прокурор Селемджинского района объявил предостережение начальнику отдела образования района. Вопрос остается на особом контроле прокуратуры Амурской области, сообщается на сайте надзорного органа.

Проблему восстановления социальной инфраструктуры в подтопленных селах обсудили накануне на заседании КЧС.

«До 1 сентября школа в Норске должна заработать. Немаловажным вопросом является и обеспечение школ техникой и мебелью, учебниками», – сказал губернатор области Василий Орлов.

Как было озвучено на совещании, сейчас оценивается проведение восстановительных работ здания школы. В понедельник туда планируется направить строительную бригаду.

Как ранее сообщало Амур.инфо, на ремонт норской школы необходимо более 8 миллионов рублей. Здесь в результате паводка был полностью затоплен спортивный зал (уровень воды достигал 1,6 метра), спортивное оборудование утрачено или повреждено. Двигатели школьной котельной, насосы вымокли и требуют капитального ремонта. Повреждено кафельное покрытие в коридорах, испорчен линолеум в классных комнатах, частично повреждены мебель и двери.