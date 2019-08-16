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сегодня, 12:03 0

Рогозин опубликовал фото строительства второй очереди Восточного с татарстанской техникой

Рогозин опубликовал фото строительства второй очереди Восточного с татарстанской техникой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter фотографии со стройки второй очереди космодрома Восточный. На снимках видны грузовики и спецтехника с госномерами из Татарстана.

«На космодроме Восточный в рамках второй очереди строительства идет возведение стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара"», — написал он.

В начале июня на космодроме Восточный началось строительство второй очереди. Примерно тогда же Роскосмос официально подтвердил продолжение сотрудничества с ПСО «Казань». После госкорпорация разработала законопроект о создании подрядчика для строительства объектов космодрома Восточный, пишет интернет-газета «Реальное время».

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#космодром #космос

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