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16августа
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сегодня, 12:14 2

В Тынде задержан благовещенец, перевозивший ослика с гашишем во рту

В Тынде задержан благовещенец, перевозивший ослика с гашишем во рту

В Тынде сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в перевозке наркотиков. Им оказался благовещенец, пассажир поезда Хабаровск – Нерюнгри. Гашишное масло обнаружено во рту игрушечного ослика.

31-летний мужчина был пассажиром поезда Хабаровск – Нерюнгри. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.

Во время досмотра у жителя Благовещенска изъяли бумажный сверток с массой растительного происхождения. Экспертиза установила, что вещество является гашишным маслом весом около одного грамма. «Наркотики мужчина спрятал в мягкую игрушку, которая находилась у него в дорожной сумке. Подозреваемый признался, что собрал и заготовил запрещенное вещество самостоятельно для личного потребления», – сообщает ведомство.

Дознаватели Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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#криминал #происшествия #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • B-52

    B-52
    1 час назад

    Я - маленькая лошадка, но стою очень много денег...

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Ослик в ход пошол))))

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