В Тынде задержан благовещенец, перевозивший ослика с гашишем во рту

В Тынде сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в перевозке наркотиков. Им оказался благовещенец, пассажир поезда Хабаровск – Нерюнгри. Гашишное масло обнаружено во рту игрушечного ослика.

31-летний мужчина был пассажиром поезда Хабаровск – Нерюнгри. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте.

Во время досмотра у жителя Благовещенска изъяли бумажный сверток с массой растительного происхождения. Экспертиза установила, что вещество является гашишным маслом весом около одного грамма. «Наркотики мужчина спрятал в мягкую игрушку, которая находилась у него в дорожной сумке. Подозреваемый признался, что собрал и заготовил запрещенное вещество самостоятельно для личного потребления», – сообщает ведомство.

Дознаватели Тындинского ЛО МВД России на транспорте возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.