Пожарные больше 3 часов тушили двухэтажный дом в Благовещенске

Фото: Амур.инфо

Вечером 15 августа в поселке Астрахановка Благовещенска загорелся двухэтажный неэксплуатируемый дом. Через 6 минут после сообщения на место прибыли сотрудники Благовещенского гарнизона.

Пожар тушили 12 человек и 4 единицы техники. На ликвидацию открытого горения ушло около 3 с половиной часов. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Обстоятельства устанавливаются, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС.

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#пожары

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Любовь Чуприна