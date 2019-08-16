В Благовещенске для молодежи проведут занятия по эвенкийскому языку

В Благовещенске проведут занятия по эвенкийскому, орочонскому, китайскому и английскому языкам. Участвовать в этнико-языковых тренингах смогут молодые люди от 18 до 25 лет из России и Китая.

Тренинги пройдут 27 и 28 августа. Они состоятся в рамках «Международной КМНС школы», которую во второй раз организовывают Амурский государственный университет совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов севера области и местным Советом молодежи эвенков.

Слушателями школы станет молодежь из России и Китая, заинтересованная культурой коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба АмГУ. Вести занятие будут преподаватели университета и учителя эвенкийского языка из школ Амурской области и Якутии.

«Языковые тренинги по миноритарным языкам Дальневосточного региона будут способствовать повышению уровня владения национальными языками коренных народов России и Китая, расширению сфер их функционирования, укреплению значимости и престижа данных языков на международной арене», – заявили в вузе.

Как сообщает «Национальный проект», впервые тренинги «Международной КМНС школы» прошли в мае. Тогда в них приняли участие представители молодежи из районов Приамурья и 13 провинций Китая.