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16августа
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сегодня, 12:02 1

В Благовещенске для молодежи проведут занятия по эвенкийскому языку

В Благовещенске для молодежи проведут занятия по эвенкийскому языку
Фото: dv.land

В Благовещенске проведут занятия по эвенкийскому, орочонскому, китайскому и английскому языкам. Участвовать в этнико-языковых тренингах смогут молодые люди от 18 до 25 лет из России и Китая.

Тренинги пройдут 27 и 28 августа. Они состоятся в рамках «Международной КМНС школы», которую во второй раз организовывают Амурский государственный университет совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов севера области и местным Советом молодежи эвенков.

Слушателями школы станет молодежь из России и Китая, заинтересованная культурой коренных малочисленных народов. Об этом сообщает пресс-служба АмГУ. Вести занятие будут преподаватели университета и учителя эвенкийского языка из школ Амурской области и Якутии.

«Языковые тренинги по миноритарным языкам Дальневосточного региона будут способствовать повышению уровня владения национальными языками коренных народов России и Китая, расширению сфер их функционирования, укреплению значимости и престижа данных языков на международной арене», – заявили в вузе.

Как сообщает «Национальный проект», впервые тренинги «Международной КМНС школы» прошли в мае. Тогда в них приняли участие представители молодежи из районов Приамурья и 13 провинций Китая.

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#вузы #Китай #культура

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    46 минут назад

    Ух ты! Всю жизнь мечтал на орочонском языке разговаривать!

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