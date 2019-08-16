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16августа
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сегодня, 11:52 0

В России утвердили 100 профессий, запрещенных для женщин

В России утвердили 100 профессий, запрещенных для женщин
Фото: www.trud.ru

Глава Минтруда Максим Топилин подписал приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается труд женщин. Соответствующий документ опубликован 15 августа на официальном интернет-портале правовой информации. Список содержит 100 позиций, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Согласно документу, в перечень включена 21 группа производств, работ и должностей, в том числе в химпроизводстве, металлообработке, в сфере добычи нефти и газа, а также черной и цветной металлургии. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин, пишут «Известия».

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#жизнь

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