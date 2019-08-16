Рассчитывать на выплаты могут амурчане, которые во время ЧС были без света и транспортного сообщения

В Амурской области продолжается формирование списков на получение федеральной помощи. Эта работа завершится, когда все амурчане, считающие себя пострадавшими во время паводка, подадут заявления в местные администрации и по ним будут вынесены решения.

Списки проверяют специалисты органов внутренних дел. В региональном правительстве подчеркивают, что страховка имущества при получении выплат значения не имеет. Деньги могут получить те, кто не страховал свои дома.

На помощь подтопленцам Приамурья из областного бюджета направлены 30,5 миллиона рублей: из резервного фонда – более 16 миллионов рублей, со стороны соцзащиты – более 14 миллионов рублей.

Региональные выплаты по линии соцзащиты в области осуществлялись по двум направлениям. Те, у кого пострадало жилье в результате паводка, получили по 30 тысяч рублей. Те, у кого пострадали нежилые постройки или корм для животных, получили по 10 тысяч рублей. Такая адресная социальная помощь оказывается только тем, кто зарегистрирован по месту жительства и проживает по месту регистрации. Те, кто не проживал, но был зарегистрирован в подтопленных домах, доказывают это через суд.

Кроме этого, на региональном уровне предусмотрены выплаты из резервного фонда областного правительства. Их получают те, у кого были подтоплены дома – это по 30 тысяч рублей на одно жилье. Факт проживания в этом доме также необходимо подтвердить. Еще одна выплата из резервного фонда региона положена пострадавшим с несовершеннолетними детьми, у которых затопило дома. На каждого ребенка они могут получить по 10 тысяч рублей дополнительно. Такую помощь оказывают, чтобы амурчане смогли подготовить детей к школе. Подтопленцы, у которых на придомовые участки зашла вода, либо был сильный дождь и они потеряли урожай, имеют право получить 10 тысяч рублей на один дом.

«Сейчас идет подготовка документов для получения федеральных выплат. Потребность на получение такой поддержки, заявленная в муниципалитетах на сегодняшний день, – более 231 миллиона рублей. 73 миллиона из них – на оказание единовременной помощи по 10 тысяч рублей на одного человека, 36 миллионов по 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества –для 723 человек и 122 миллиона на 1226 человек, которые полностью потеряли имущество. Они получат по 100 тысяч рублей на человека», – рассказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский.

Списки для подачи в федеральные органы власти пока сформированы на общую сумму 55 миллионов рублей. В ближайшие дни их отправят в МЧС России для выделения денег.

«Подавать списки на получение федеральных выплат в МЧС России – это решение правительства страны. После их проверки на корректность деньги выделяются субъекту. Специалистам необходимо удостовериться в месте регистрации подтопленцев и заключении комиссии об утрате имущества», – прокомментировал начальник главного управления МЧС России по Амурской области Матвей Гибадулин.

Федеральные выплаты подтопленцам предоставляются по распоряжению правительства страны. На эти цели выделено более 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи положена тем, кто постоянно проживал в доме и был зарегистрирован по месту жительства. Чтобы получить эти деньги амурчанам необходимо заполнить заявление и подать его в местную администрацию.

С заявлением в органы местного самоуправления необходимо обратиться и тем, у кого из-за паводка были повреждены дома и были зафиксированы комиссией нарушения условий жизнедеятельности.

Жители населенных пунктов, которые в результаты ЧС остались без транспортного сообщения и электричества, тоже могут претендовать на федеральные выплаты. В таком случае каждому члену семьи полагается по 10 тысяч рублей.

«Кроме единовременной материальной помощи для подтопленцев предусмотрена финансовая помощь из федерального бюджета в связи с утратой имущества первой необходимости. Те, кто частично утратил имущество, то есть 3 предмета и более, могут получить по 50 тысяч рублей на одного члена семьи. В связи с полной утратой имущества, если дом полностью непригоден для жилья, подтопленцы могут получить по 100 тысяч рублей на одного члена семьи», – отметила министр юстиции Амурской области Елена Акименко.

«Еще один вид помощи, оказываемой из федерального бюджета, предусмотрена для тех, кому был причинен вред в результате паводка. Ей воспользуется амурчанин, который сломал руку во время спасания вещей и эвакуации. Деньги выделяются на основании медицинского заключения. Таким амурчанам предусмотрена выплата в размере 200 тысяч рублей за причинение легкого вреда здоровью, за вред средней тяжести – до 400 тысяч рублей», – уточнила заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Лилия Мезенцева.

Сроки для подачи списков на получение федеральных выплат не установлены. Региональные власти призывают амурчан, пострадавших от паводка, подавать заявления как можно быстрее. От этого зависят сроки получения выплат.

«Деньги подтопленцы получают не в порядке очереди. Работа специалистов налажена таким образом, чтобы подавать списки пострадавших одномоментно. Их проверяют не более одного дня в муниципалитетах. Далее они уходят в федеральные органы власти для выделения материальной помощи», – подчеркнул Алексей Венглинский.

Для тех, у кого жилье признано непригодным для проживания, региональные власти организуют пункты длительного пребывания. Туда переедут, те, кто проживает в пунктах временного размещения. Предварительно в Приамурье в результате паводка признано аварийными 173 дома. Их жителям предложат переехать в пункты длительного пребывания, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В результате паводка в Приамурье режим ЧС был введен в 20 муниципальных образованиях, 129 населенных пунктах. Подтоплено было 788 жилых домов и 7 084 придомовых участка, 31 общественно-значимый объект и 6 объектов коммунально-инженерной инфраструктуры, 13 мостов, 82 водопропускные трубы и прочие устройства дорожной инфраструктуры, 382 участка дорог.