В Благовещенске автомобиль сбил восьмилетнюю девочку

В Благовещенске восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в опасном месте, была сбита автомобилем. Это произошло в четверг, 15 августа, около 16 часов возле дома № 209/3 на улице Островского.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, ребенок 2011 года рождения переходил дорогу в не установленном для перехода месте, перед близко двигавшимися автомобилями. Один из них, Toyota Vitz, не успел остановиться и сбил маленького пешехода. Девочка получила травмы, потребовавшие госпитализации.

По данным отдела по пропаганде безопасности дорожного движения, с начала летних каникул в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 41 ДТП с участием детей. Два ребенка погибли. Это шестилетняя девочка-пешеход, 6 августа сбитая маршрутным автобусом на перекрестке улиц Калинина и Красноармейской. И восьмилетний мальчик-пассажир, жизнь которого оборвалась 22 июля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в этой аварии погибла и женщина-водитель.

43 ребенка получили травмы различной степени тяжести – от синяков до сложнейших переломов. По вине детей произошло только шесть ДТП, остальные случились по вине водителей транспортных средств, нарушивших правила дорожного движения.

Также сопутствующей виной при ДТП является нарушение правил детьми-велосипедистами, пересекающими проезжую часть на велосипеде. В таких случаях водитель не в силах заранее увидеть быстрого велосипедиста, едущего по тротуару и выезжающего на скорости на пешеходный переход.

Поэтому Госавтоинспекция напоминает: в период летних каникул дети много времени находятся на улице и предоставлены сами себе. Во избежание трагедий на дороге, необходимо строго контролировать досуг ребенка и ежедневно напоминать правила поведения на улице, возле проезжей части и при переходе дороги, а также разъяснять ребенку последствия нарушения правил дорожного движения.