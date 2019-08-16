У актрисы из «Игры престолов» опека отняла дочь

Израильская служба опеки забрала 8-месячную дочь у израильской актрисы Джозефин Гиллан (Josephine Gillan), которая сыграла проститутку в «Игре престолов». Она сообщила, что девочку унесли ночью, и поделилась видео произошедшего.

Сотруднице социальной службы помогали двое мужчин в полицейской форме. 31-летняя актриса рассказала, что причины такого поступка со стороны государства ей неизвестны.

«Душераздирающе. Моего ребенка похитили посреди ночи органы опеки. И я не знаю, где она сейчас. Кем надо быть, чтобы разлучить мать с ее ребенком?» — эмоционально рассказала Джозефин.

Актриса родила дочь восемь месяцев назад в Израиле. Близкая подруга звезды рассказала, что за ней давно наблюдали социальные службы: «Она рожала в Израиле под надзором органов опеки, в своей родной коммуне. С ней рядом были друзья».

Джозефин призналась, что по рекомендации врача лечилась от послеродовой депрессии. Для этого она вернулась на некоторое время в Англию. Ее маленькая дочь в это время была у друзей.

По информации Cosmo.ru.