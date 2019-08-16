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16августа
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сегодня, 10:58 1

В Благовещенском районе квадрокоптер обнаружил захват земли

В Благовещенском районе квадрокоптер обнаружил захват земли
Фото: администрация Благовещенского района

15 августа 2019 года в селе Чигири специалистами сектора муниципального контроля была проведена внеплановая выездная проверка земельного законодательства. Беспилотный летательный аппарат помог выявить самовольное занятие земельного участка.

С помощью воздушного гаджета удалось обнаружить нарушение земельного законодательства. Далее полученные материалы отправят в управление Росреестра по Амурской области для дальнейшего привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Бизнес-сообщество Благовещенского района подарило дрон стоимостью 64 тысячи рублей муниципалитету в июне текущего года. Аппарат с успехом прошел предполетные испытания и сразу встал в строй. После официальной постановки на баланс районной администрации квадрокоптера стало очевидно – воздушный страж себя оправдал, прежде всего тем, что способен достигать участков территории, доступ к которым вследствие ряда причин на автотранспорте существенно затруднен. Его камера фиксирует любую активность: земельные захваты, деятельность нелегалов или работу служб по чрезвычайным ситуациям, полиции, предприятий сельского хозяйства, лесничества и рыболовства.

«Радует, что современные гаджеты, обладая широким функционалом, становятся необходимыми помощниками в нашей деятельности. Дроны не только дают нам много возможностей для решения насущных задач, но и, что немаловажно, позволяют экономить рабочую силу, время и финансы», – подчеркнул глава Благовещенского района Евгений Седых.

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#Благрайон #происшествия #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Bender

    Bender
    11 минут назад

    Сам признал что дороги - хрен проедешь)

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