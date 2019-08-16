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16августа
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сегодня, 11:10 0

СМИ: США собирается разместить ракеты средней дальности в Азии, под угрозой космодром Восточный

СМИ: США собирается разместить ракеты средней дальности в Азии, под угрозой космодром Восточный
Фото: архив Амур.инфо

В США вынашивают планы разместить в Азии ракеты средней дальности. Об этом пишу федеральные СМИ. При этом под удар попадает база атомных подлодок на Камчатке и космодром Восточный.

С момента выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) не прошло еще и месяца, а Вашингтон уже озвучивает планы по размещению таких ракет в Азии. Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила Associated Press о том, что США ведут консультации со странами, где такие ракеты могут быть размещены, пишет «Московский комсомолец».

Ракеты средней дальности могут появиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Принимать решение на этот счет – это суверенное право лидеров данных государств», – заявила Томпсон.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о возможном размещении новых ракет средней дальности в Азии. Шеф Пентагона Марк Эспер также рассчитывает на скорое размещение наземных ракет средней дальности в Азии. Об этом он на прошлой неделе сказал журналистам во время поездки в Австралию.

Прекративший действие договор о РСМД запрещал России и США иметь ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5 500 километров. И вот теперь такие ракеты США можно ждать в Азии, а потом, очевидно – везде, в том числе в Европе, вблизи России.

Вот как прокомментировал ракетную активность Вашингтона председатель президиума «Офицеров России» генерал-майор Сергей Липовой: «США врали всем, относительно выхода из Договора о РСМД по причине нарушения договора Россией. На самом деле им нужно было развязать себе руки для новой гонки вооружений и для милитаризации некоторых регионов, прежде всего, Азии. Наиболее вероятно, что ракеты будут размещены в Японии. Это прямая угроза Китаю, чьи сильные позиции в Южно-Китайском море давно беспокоят США. Это прямая угроза нашим стратегическим объектам и базам на Дальнем Востоке. Под удар попадает в том числе база российских атомных подлодок на Камчатке и космодром Восточный в Амурской области».

Предполагается, однако, что Россия и Китай примут ответные меры, чтобы никакого преимущества США не получило. Также ставится под сомнение, что их региональные союзники – Япония и Южная Корея, тем более Тайвань и Филиппины, безропотно согласятся на размещение там американских ракет.

Сообщается, что в Штатах должны понимать, что окажутся под сокрушительным потенциальным ответным ударом со стороны России и Китая. Поэтому заявления американцев – это, скорее, декларация о намерениях.

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#космодром

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