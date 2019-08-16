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16августа
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В Благовещенске АКС закупят газоанализаторы, которые уберегут рабочих от отравления и ожогов

В Благовещенске АКС закупят газоанализаторы, которые уберегут рабочих от отравления и ожогов
Фото: пресс-служба АКС

В Амурских коммунальных сетях обновят приборы для аварийных бригад. Предприятие закупит 17 новых переносных газоанализаторов, которые должны уберечь рабочих от отравления и ожогов при работе в колодцах. Такие устройства будут определять наличие или отсутствие опасных газов в воздухе рабочей зоны.

По технике безопасности перед спуском в колодец сотрудники обязаны проверить в нем содержание газов. Работа человека в подземных сооружениях, водоканализационных колодцах, а также коллекторах может оказаться опасной из-за накопления там горючих и токсичных газов либо недостатка кислорода.

Стоимость одного газоанализатора чуть больше 71 тысячи рублей. В планах у предприятия укомплектовать новыми измерительными приборами дежурные бригады, работающие в люках водопровода и канализации, бригадам аварийно-восстановительной службы отвечающих за систему теплоснабжения.

Перед закупкой газоанализаторов Амурские коммунальные системы их изучают и тестируют, сообщает пресс-служба АКС.

«После нескольких дней эксплуатации, рабочие выбрали газоанализатор PS200. Измерительный прибор прост в обращении, имеет датчик 4 газов и силиконовую трубку, последняя позволяет производить отбор воздушной среды без спуска в колодец. При превышении содержания допустимого уровня газа в воздухе аппарат начинает издавать звук и сигнализирует красным светом. Прибор имеет карманный формат, что удобно в ежедневном использовании», – рассказал начальник цеха сетей водопровода и канализации АО «АКС» Эдуард Уланов.

Фото: пресс-служба АКС

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#технологии

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Комментарии
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  • WSNX

    WSNX
    30 минут назад

    Печаль. Раз тестирует ЦСВиК значит КИП уже не тот((( А ведь когда то мы могли...

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