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сегодня, 10:46 0

Под Благовещенском возле поста ДПС столкнулись четыре авто (видео)

Под Благовещенском возле поста ДПС столкнулись четыре авто (видео)
Фото: instagram.com/skaner28/

На выезде из Благовещенска, в районе поста ДПС, столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в пятницу, 16 августа, в 8:25.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ОГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, на 122-м километре автодороги «Подъезд к г. Благовещенск» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Люди не пострадали.

На кадрах, сделанных очевидцами на месте происшествия, видно, что участниками аварии стали автомобили Renault, Lexus, Toyota Corolla Fielder и грузовик Toyota Dyna. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

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#ДТП

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