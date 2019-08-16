Под Благовещенском возле поста ДПС столкнулись четыре авто (видео)

На выезде из Благовещенска, в районе поста ДПС, столкнулись четыре автомобиля. Авария произошла в пятницу, 16 августа, в 8:25.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ОГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району, на 122-м километре автодороги «Подъезд к г. Благовещенск» произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Люди не пострадали.

На кадрах, сделанных очевидцами на месте происшествия, видно, что участниками аварии стали автомобили Renault, Lexus, Toyota Corolla Fielder и грузовик Toyota Dyna. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.