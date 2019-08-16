Амурчанка перевела 20 тысяч рублей с карты лже-сотруднику банка

Жительница Свободного перевела 20 тысяч рублей на счет мошенника, который позвонил и представился сотрудником банка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, в ходе телефонного разговора звонивший сообщил, что с карты амурчанки пытаются похитить денежные средства и ей необходимо подключить услугу об информировании операций по ней. Для этого женщина должна продиктовать ему код из смс-сообщения и номер карты.

Жертва сообщила только смс-код, карты с собой у нее не было. Тогда злоумышленник сообщил, что операция перевода денег прервана, и пообещал, что с женщиной вновь свяжутся в ближайшее время.

На следующий день по телефону тот же мужчина сообщил амурчанке о новой попытке снять деньги с карты, поэтому она заблокирована. Для разблокировки женщине предложили перевести 20 тысяч рублей на названный счет. Когда потерпевшая поняла, что её обманули, обратилась в полицию, сообщает пресс-служба амруского УМВД.