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16августа
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сегодня, 10:24 2

Амурчанка перевела 20 тысяч рублей с карты лже-сотруднику банка

Амурчанка перевела 20 тысяч рублей с карты лже-сотруднику банка
Фото: pixabay.com

Жительница Свободного перевела 20 тысяч рублей на счет мошенника, который позвонил и представился сотрудником банка. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, в ходе телефонного разговора звонивший сообщил, что с карты амурчанки пытаются похитить денежные средства и ей необходимо подключить услугу об информировании операций по ней. Для этого женщина должна продиктовать ему код из смс-сообщения и номер карты.

Жертва сообщила только смс-код, карты с собой у нее не было. Тогда злоумышленник сообщил, что операция перевода денег прервана, и пообещал, что с женщиной вновь свяжутся в ближайшее время.

На следующий день по телефону тот же мужчина сообщил амурчанке о новой попытке снять деньги с карты, поэтому она заблокирована. Для разблокировки женщине предложили перевести 20 тысяч рублей на названный счет. Когда потерпевшая поняла, что её обманули, обратилась в полицию, сообщает пресс-служба амруского УМВД.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    49 минут назад

    Почему у людей мозг включается после того, как, а не до того? В данном случае, это ведь явный развод...

  • Petta

    Petta
    27 минут назад

    А каким банком представляются? Очень много таких звонков по карте Халва. Кто то сливает. Причем знают всё. Номер карты, когда перевыпуск, фио.

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