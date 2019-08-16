Алле Пугачевой пригрозили арестом из-за высокого забора

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В прокуратуру Москвы поступило заявление от юристов в отношении певицы Аллы Пугачевой. Кировский адвокат считает, что загородную недвижимость Примадонны необходимо проверить. Есть проблемы и в отношении дачи звезды в истринском районе Подмосковья.

Особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина построен в деревне Грязь Одинцовского района Московской области. Его площадь – три тысячи квадратных метров. В нем шесть этажей и двадцать комнат. Но не это возмутило юриста Ярослава Михайлова. Он обратил внимание на то, что элитная постройка превышает допустимую высоту — двадцать метров.

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. YouTube

«Претензии Михайлова правомерны. Но так как дом уже введен в эксплуатацию, то это вопрос не к Галкину,а к органам, которые такое разрешение выдавали», — прокомментировала заявление Михайлова юрист Галина Бодрова (цитата по «КП»).

Чтобы по жалобе Ярослава Михайлова суд принял решение, необходимо понять, как изначально оформлялись документы. Очевидно, ошибку допустила администрация района, выдавшая разрешение на строительство с нарушениями, пишет Cosmo.

Есть претензии и к даче Пугачевой в поселке Малые Бережки в Истринском районе Подмосковья. Высокий металлический забор (на снимке) вокруг нее преграждает местным жителям доступ к воде, заявили местные власти еще в 2000-х. Но, как утверждают местные жители, в заборе есть калитка. Правда, сразу ее найти трудно.

Фото: Игорь Поляков / КП

«Возможно, инспекторы ее просто не заметили, потому что там всё поросло зеленью. Вообще, Алла Борисовна здесь давно не бывала. Дом этот она подарила внуку Никите на свадьбу. Чаще всего здесь бывает именно он и его мама Кристина Орбакайте. Но вообще дача никогда не пустует — в отсутствие хозяев в доме живет управляющая Елена и садовник», — рассказали они.

Тем не менее в декабре прошлого года Пугачевой был выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Однако звезда не погасила долг вовремя, поэтому штраф увеличился в два раза.

«Если она его не оплатит, ей может грозить арест или обязательные работы. Хотя, скорее всего, до этого не дойдет. При желании суд может принудительно списать деньги со счета артистки», — объяснила Галина Бодрова.

Недавно Алла Борисовна подверглась общественной критике из-за автомобиля, который доставил ее прямо к вагону поезда.