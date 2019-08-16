Около благовещенского детсада кто-то выстрелил по машине

В Благовещенске неизвестный выстрелил по машине, разбив стекло задней двери. Перед этим из автомобиля вышла семейная пара с ребенком. Инцидент произошел в четверг, 15 августа, около 18 часов возле детского сада по адресу: улица Василенко, 20/5.

О случившемся сообщили в инстаграм-аккаунте хроники городских происшествий «Сканер» со ссылкой на анонимный источник. Причем, по данным этого источника, в машине в момент стрельбы находился ребенок, но он не пострадал.

Позже в комментариях высказался владелец пострадавшего автомобиля. Мужчина рассказал, как все произошло. «После работы поехали с женой за сыном, подъехали к саду № 68, который находится по адресу: улица Василенко, 20/5. Вышли из автомобиля и, пройдя буквально метр, услышали два хлопка, очень похожие на звук выстрелов из пневматического оружия. Пистолет это был, винтовка или ружье, без понятия. Но ясно одно: стрелок оказался метким и трусливым. Окно разбито, стрелок не найден. В машине ребенка не было! Никогда не оставляем сына одного в автомобиле», – рассказал Сергей.

Мужчина также отметил, что стрелок легко мог выбрать другую цель. «В его видимости вся детская площадка, где играют наши дети. Вызвали полицию, поставили в известность всех воспитателей и заведующую садиком, а также написали в группу жителей многоэтажки. Сказали, что появился [стрелок], который тренирует меткость, пока на окнах автомобилей. Будьте внимательнее. Знать должны все о данной ситуации», – написал владелец поврежденного стрелком автомобиля.

Дом, из которого, по информации Сергея, стреляли, находится по адресу: улица Василенко, 20/3, напротив садика. Просмотр записи камеры видеонаблюдения не помог. «К сожалению, видео не очень хорошего качества и видны издалека лишь три нижних этажа дома, откуда велась стрельба. В итоге ничего мы там не увидели. Пульку тоже не нашли, я лично все обыскал», – добавил мужчина.

В МО МВД России «Благовещенский» сообщили, что обращение в полицию поступило, проводится проверка. Сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.