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Православные амурчане встретили Медовый Спас (фото)

Православные амурчане встретили Медовый Спас (фото)
Фото: пресс-служба Благовещенской епархии

14 августа верующие амурчане встретили праздник происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня в Святогорском женском епархиальном монастыре. В народе дата именуется Цветочным или Медовым Спасом. В эти дни в церковь принято приходить с медом нового урожая и букетами трав и цветов.

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил праздничную божественную литургию. Верующие помолились у части Честного и Животворящего Креста Господня.

«Мы с вами имеем большое счастье приложиться к этой маленькой частице того Креста, который является особым благословением нашей амурской земле. В честь Креста Спасителя был создан и этот монастырь», – сказал владыка.

Праздник исходит из древней традиции, когда в Константинополе верующим выносили Честное Древо Креста Господня, чтобы призвать божественную благодать и силой креста оградить город от нашествия иноплеменников, бед, болезней, междоусобной брани, от врагов видимых и невидимых.

Цветы и мед посвящают семи святым мученикам Маккавеи, а также их матери и учителю Елеазару. Все они, по преданию, приняли мученическую смерть в 166 году до новой эры от сирийского царя Антиоха Эпифана. Он осквернил Иерусалимский храм, поставив в него статую Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев.

После божественной литургии архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан освятил принесенные цветы и мед, сообщает Благинформ.

Фото: пресс-служба Благовещенской епархии

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#жизнь

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