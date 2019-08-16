В Благовещенске началась продажа билетов на спектакли Белгородского театра кукол

В Амурском областном театре кукол начали продавать билеты на спектакли Белгородского государственного театра кукол. Артисты приезжают в Благовещенск в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Маленьким горожанам покажут 4 представления.

Для самых маленьких представят спектакль по мотивам народной сказки «Машенька и медведь» – 14 и 22 сентября; красочное представление по пьесе, написанной в лучших традициях русской народной сказки «Иванушкина дудочка» – 15 и 21 сентября; спектакль о силе любви и мечты «Слон» по рассказу Куприна – 15 и 21 сентября. Для зрителей постарше привезут постановку о чудесах героизма «История солдата» – 14 и 22 сентября. Об этом информирует министерство культуры и национальной политики Амурской области.

Билеты на все представления стоят 300 рублей. Кассы работают со среды по воскресенье. В будние дни с 11:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 15:00.

В это же время, с 14 по 25 сентября, Амурский областной театр кукол отправится в Белгород. Белгородские зрители смогут посмотреть сказку-анекдот о бравом солдате «Мартынко», спектакль о настоящей дружбе «Зимовье зверей», озорную сказку «Раз ромашка, два ромашка» и добрую, музыкально-фольклорную «Девочку Снегурушку».