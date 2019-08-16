Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:26 0

В Благовещенском аэропорту из-за тумана задержаны рейсы

В Благовещенском аэропорту из-за тумана задержаны рейсы
Фото: Скриншот видео

Из-за тумана в аэропорту Благовещенска сдвинулось расписание прилета и вылета нескольких рейсов. Причина – туман.

«Сегодня туман, ранние рейсы задержаны – «Уральские авиалинии» и «Сибирь» (S7). К сожалению, такое природное явление характерно для нашего региона», – сообщает в своем инстаграм-аккаунте аэропорт.

Немного с опозданием совершил посадку самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) Airbus 320 neo.

«Самолет авиакомпании "Сибирь" должен был сесть в 6 утра, а сел в 8:20. Сейчас мы ждем "Уральские авиалинии", которые должны были сесть по расписанию в 7:25, а сядут в 10:15. И еще один самолет – без задержки, сел вовремя. Время вылета также сдвигается», – пояснили в пресс-службе Благовещенского аэропорта.

Самолет авиакомпании «Сибирь» с вылетом в Новосибирск задерживается почти на 3 с половиной часа и вылетит, согласно скорректированному расписанию, в 10:40. В то же время в Москву отправится самолет «Уральских авиалиний», вылет которого был запланирован на 8:40.

Изменение времени вылетов и прилетов можно отследить по онлайн-табло аэропорта Благовещенска.

Фото, видео: пресс-служба аэропорта Благовещенска

Просмотров всего: 643

#погода #транспорт

распечатать


Происшествия

Около благовещенского детсада кто-то выстрелил по машине
Происшествия

Самолет в кукурузном поле: Росавиация прокомментировала жесткую посадку А321 (видео)
Общество

Амурскую область накрыл циклон: прогноз погоды на 16 августа
Общество 4

Дороги у вас классные: байкер из Москвы остановился в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь