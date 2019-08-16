В Благовещенском аэропорту из-за тумана задержаны рейсы

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Из-за тумана в аэропорту Благовещенска сдвинулось расписание прилета и вылета нескольких рейсов. Причина – туман.

«Сегодня туман, ранние рейсы задержаны – «Уральские авиалинии» и «Сибирь» (S7). К сожалению, такое природное явление характерно для нашего региона», – сообщает в своем инстаграм-аккаунте аэропорт.

Немного с опозданием совершил посадку самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) Airbus 320 neo.

«Самолет авиакомпании "Сибирь" должен был сесть в 6 утра, а сел в 8:20. Сейчас мы ждем "Уральские авиалинии", которые должны были сесть по расписанию в 7:25, а сядут в 10:15. И еще один самолет – без задержки, сел вовремя. Время вылета также сдвигается», – пояснили в пресс-службе Благовещенского аэропорта.

Самолет авиакомпании «Сибирь» с вылетом в Новосибирск задерживается почти на 3 с половиной часа и вылетит, согласно скорректированному расписанию, в 10:40. В то же время в Москву отправится самолет «Уральских авиалиний», вылет которого был запланирован на 8:40.

Изменение времени вылетов и прилетов можно отследить по онлайн-табло аэропорта Благовещенска.

Фото, видео: пресс-служба аэропорта Благовещенска