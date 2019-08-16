Самолет в кукурузном поле: Росавиация прокомментировала жесткую посадку А321 (видео)

Авиационном чудом называют жесткую посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Борт, на котором находилось больше 230 человек, сел на кукурузное поле.

Экипаж самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов летного и кабинного экипажей. Как сообщает Росавиация, на взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привело к значительным перебоям в работе двигателя.

Экипаж принял решение произвести посадку перед собой. Она произошла на кукурузном поле, которое находится на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы. Экипаж провел приземление с убранными шасси. Перед этим двигатели выключили.

«Решение менялось несколько раз. Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, отработать отказ, принять решение правильное, рассчитать все. Но оказалось, что времени было мало», – рассказал командир воздушного судна Дамир Юсупов.

В распоряжении РенТВ оказалось видео, на котором запечатлен момент посадки самолета. Кадры снял один из пассажиров. Судя по звуку, двигатели работали с перебоями. В салоне слышны крики людей.

«Я держался за крест, я теперь точно верю в бога. Ребят, я благодарен пилотам не меньше, чем богу, и то, что мы аварийно сели, а не упали – это хорошо, но я не силен в терминологии, мне приятны слова людей, которые рады, что мы остались живы, спасибо», – написал в Twitter один из пассажиров.

Пассажиры записали видео с места происшествия.

«Кабинный экипаж слаженно организовал и осуществил эвакуацию всех пассажиров по аварийным надувным трапам. Пострадавшие пассажиры были оперативно доставлены в медучреждение Жуковского. Остальные пассажиры самолета на автобусах доставлены в аэропорт Жуковский», – сообщили в Росавиации.

После аварийной посадки 55 пассажирам, среди которых 17 детей, понадобилась медицинская помощь. Одну женщину госпитализировали. У остальных ушибы и ссадины.

Проводится расследование авиационного происшествия.